"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай
Авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Дубай - они начнутся с 8 октября, сообщила компания. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:15+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Дубай - они начнутся с 8 октября, сообщила компания. "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полёты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Выполнять рейсы на линии Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург будут лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". В текущем сезонном расписании компания выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям: Москва, Сочи, Анталья, Ереван, Санья, Стамбул и Пхукет. Также с 29 сентября планируется запустить регулярные рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, Нячанг (Вьетнам) и возобновить полеты в Бангкок.
Новости
ru-RU
