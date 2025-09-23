Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай - 23.09.2025
"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай
"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай
Авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Дубай - они начнутся с 8 октября, сообщила компания. | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Дубай - они начнутся с 8 октября, сообщила компания. "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полёты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Выполнять рейсы на линии Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург будут лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". В текущем сезонном расписании компания выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям: Москва, Сочи, Анталья, Ереван, Санья, Стамбул и Пхукет. Также с 29 сентября планируется запустить регулярные рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, Нячанг (Вьетнам) и возобновить полеты в Бангкок.
16:15 23.09.2025
 
"Аэрофлот" в октябре впервые откроет рейсы из Екатеринбурга в Дубай

"Аэрофлот" с 8 октября впервые откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые открывает рейсы из Екатеринбурга в Дубай - они начнутся с 8 октября, сообщила компания.
"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полёты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
Выполнять рейсы на линии Екатеринбург - Дубай - Екатеринбург будут лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес".
В текущем сезонном расписании компания выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям: Москва, Сочи, Анталья, Ереван, Санья, Стамбул и Пхукет. Также с 29 сентября планируется запустить регулярные рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, Нячанг (Вьетнам) и возобновить полеты в Бангкок.
"Аэрофлот" запустил рейсы между Петербургом и Краснодаром
19 сентября, 13:40
 
