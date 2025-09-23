Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян оценил вероятность принятия Армении в ЕС
Пашинян оценил вероятность принятия Армении в ЕС
Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что республику могут не принять в Европейский союз даже при обеспечении соответствия страны стандартам ЕС. | 23.09.2025, ПРАЙМ
ЕРЕВАН, 23 сен – ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян допустил, что республику могут не принять в Европейский союз даже при обеспечении соответствия страны стандартам ЕС. "Закон о начале процесса вступления в Европейский союз – это важный момент, на который мы должны обратить внимание, когда говорим о демократии. Много говорится о вступлении в ЕС, насколько это реалистично для Армении, насколько нереалистично. Но задача правительства и политического большинства – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС", - заявил Пашинян во вторник в ходе форума демократии в Ереване. По его словам, самое важное - достижение поставленной задачи. "Когда мы достигнем этой точки, то присоединимся (к ЕС – ред.) – хорошо, не присоединимся... мы свою задачу выполним, решим вопрос стандартов. Это самое важное", - отметил Пашинян. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Пашинян оценил вероятность принятия Армении в ЕС

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Никол Пашинян. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пашинян назвал два пути национализации "Электросетей Армении"
20 сентября, 12:03
 
