Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/avto-862626051.html
Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы
Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы - 23.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы
Возвращение практики сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном вряд ли изменит ситуацию на дорогах, но может сэкономить время и деньги желающих получить права,... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T03:03+0300
2025-09-23T03:03+0300
авто
общество
бизнес
гибдд
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/65/826746519_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_38a81f710e54a436ab6ce582458c2f07.jpg
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Возвращение практики сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном вряд ли изменит ситуацию на дорогах, но может сэкономить время и деньги желающих получить права, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Иван Волин.По информации СМИ, Национальный автомобильный союз предложил разрешить гражданам сдачу экзамена на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. Свою идею авторы обосновывают плохой подготовкой в автошколах."Раньше такая практика уже существовала – человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права. Конечно, у этой практики было много недостатков, поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения", - рассуждает он.Если решат вернуть самоподготовку, уровень водителей вряд ли кардинально изменится. Дело в том, что любой инструктор или преподаватель нацелены в первую очередь на сдачу экзамена. Они никак не отвечают за дальнейшее качество вождения того, кто этот экзамен сдал. Никакие запреты или, наоборот, послабления эту ситуацию не исправят."С моей точки зрения, куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования. Например, отслеживать по камерам тех, кто агрессивно ездит, не соблюдает правила, не пользуется поворотниками, и уже за это штрафовать", - заключил Волин.
https://1prime.ru/20250918/nomera-862456165.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82674/65/826746519_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_fb99ae2c6a603d74036e40512ec692eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, общество , бизнес, гибдд
Авто, Общество , Бизнес, ГИБДД
03:03 23.09.2025
 

Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Возвращение практики сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном вряд ли изменит ситуацию на дорогах, но может сэкономить время и деньги желающих получить права, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Иван Волин.
По информации СМИ, Национальный автомобильный союз предложил разрешить гражданам сдачу экзамена на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. Свою идею авторы обосновывают плохой подготовкой в автошколах.
Автомобильное движение - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Путин высказался об идее официально продавать красивые номера для авто
18 сентября, 17:56
"Раньше такая практика уже существовала – человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права. Конечно, у этой практики было много недостатков, поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения", - рассуждает он.
Если решат вернуть самоподготовку, уровень водителей вряд ли кардинально изменится. Дело в том, что любой инструктор или преподаватель нацелены в первую очередь на сдачу экзамена. Они никак не отвечают за дальнейшее качество вождения того, кто этот экзамен сдал. Никакие запреты или, наоборот, послабления эту ситуацию не исправят.
"С моей точки зрения, куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования. Например, отслеживать по камерам тех, кто агрессивно ездит, не соблюдает правила, не пользуется поворотниками, и уже за это штрафовать", - заключил Волин.
 
АвтоОбществоБизнесГИБДД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала