Эксперт раскрыл, чем обернется разрешение сдавать на права без автошколы
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Возвращение практики сдачи экзаменов в ГИБДД экстерном вряд ли изменит ситуацию на дорогах, но может сэкономить время и деньги желающих получить права, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Иван Волин.По информации СМИ, Национальный автомобильный союз предложил разрешить гражданам сдачу экзамена на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. Свою идею авторы обосновывают плохой подготовкой в автошколах."Раньше такая практика уже существовала – человек мог на базе самоподготовки сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД и через месяц получить права. Конечно, у этой практики было много недостатков, поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения", - рассуждает он.Если решат вернуть самоподготовку, уровень водителей вряд ли кардинально изменится. Дело в том, что любой инструктор или преподаватель нацелены в первую очередь на сдачу экзамена. Они никак не отвечают за дальнейшее качество вождения того, кто этот экзамен сдал. Никакие запреты или, наоборот, послабления эту ситуацию не исправят."С моей точки зрения, куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования. Например, отслеживать по камерам тех, кто агрессивно ездит, не соблюдает правила, не пользуется поворотниками, и уже за это штрафовать", - заключил Волин.
