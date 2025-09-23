https://1prime.ru/20250923/avtorynok-862649211.html

Российский авторынок в августе вошел в десятку мирового рейтинга

Российский авторынок в августе вошел в десятку мирового рейтинга - 23.09.2025, ПРАЙМ

Российский авторынок в августе вошел в десятку мирового рейтинга

Российский авторынок по итогам августа вошел в десятку мирового рейтинга и занял там 10-е место, обогнав Великобританию, Францию и Италию, сообщил директор... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T09:12+0300

2025-09-23T09:12+0300

2025-09-23T09:12+0300

авто

бизнес

россия

великобритания

франция

италия

https://cdnn.1prime.ru/img/84082/79/840827924_0:3:1179:666_1920x0_80_0_0_13e0367dd56c78f31904da297f4132dd.jpg

МОСКВА, 22 сен - ПРАЙМ. Российский авторынок по итогам августа вошел в десятку мирового рейтинга и занял там 10-е место, обогнав Великобританию, Францию и Италию, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. По данным "Автостата", опубликованным в начале сентября, продажи новых легковушек в России по итогам августа 2025 года составили 122,2 тысячи штук, что на 17,6% меньше, чем годом ранее. За восемь месяцев текущего года продажи в этом сегменте снизились на 23% в годовом выражении и составили 773,3 тысячи машин. "Россия в августе вошла в топ-10 мировых авторынков… России удалось обойти Великобританию, Францию, Италию и занять десятое место в мировом авторейтинге", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Как отметил аналитик, август традиционно является месяцем европейских отпусков и низких продаж легковых автомобилей. На первом месте в мире по продажам легковых авто в последний летний месяц расположился Китай (1,995 миллиона проданных машин), следом идут США (1,46 миллиона штук) и Япония (401 тысяча авто), а замыкают топ-5 Индия (328 тысяч штук) и Бразилия (215 тысяч экземпляров). При этом, по данным "Автостата", нарастающим итогом за 8 месяцев Россия пока находится на 14-м месте в мире (773 тысячи проданных машин). "При хороших продажах в оставшиеся четыре месяца, Россия теоретически может обойти Австралию (832 тысячи штук) и завершить год на 13-й позиции", - указал Целиков.

https://1prime.ru/20250922/avto-862611235.html

великобритания

франция

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, россия, великобритания, франция, италия