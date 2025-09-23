Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/bayden-862646983.html
Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России
Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России
Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, заявила в интервью RT, что решение президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T07:48+0300
2025-09-23T07:48+0300
сша
джо байден
владимир путин
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, заявила в интервью RT, что решение президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство имеет для нее огромное значение. "Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — рассказала Рид. Она также подчеркнула, что планирует активно изучать русский язык. "Стать гражданкой России — это для меня большая честь", — заключила она. Вчера Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Таре Рид, которая ранее работала помощницей Джо Байдена, когда тот был сенатором. Рид известна тем, что обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, но он называет эти обвинения ложными. В апреле 2023 года, вскоре после того как Байден объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок, Тара Рид и ее семья столкнулись с угрозами. Опасаясь также преследований за свое интервью Первому каналу, который подлежит санкциям в США, она решила перебраться в Россию.
https://1prime.ru/20250922/grazhdanstvo-862629218.html
https://1prime.ru/20250916/bayden-862334039.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, владимир путин, rt
США, Джо Байден, Владимир Путин, RT
07:48 23.09.2025
 
Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России

Экс-помощница Байдена Тара Рид считает честью получение гражданства России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Джо Байден. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, заявила в интервью RT, что решение президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство имеет для нее огромное значение.
"Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — рассказала Рид.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Путин предоставил российское гражданство бывшей помощнице Байдена
Вчера, 18:43
Она также подчеркнула, что планирует активно изучать русский язык. "Стать гражданкой России — это для меня большая честь", — заключила она.
Вчера Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Таре Рид, которая ранее работала помощницей Джо Байдена, когда тот был сенатором.
Рид известна тем, что обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, но он называет эти обвинения ложными. В апреле 2023 года, вскоре после того как Байден объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок, Тара Рид и ее семья столкнулись с угрозами. Опасаясь также преследований за свое интервью Первому каналу, который подлежит санкциям в США, она решила перебраться в Россию.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
СМИ рассказали о попытках Байдена заработать на президентском прошлом
16 сентября, 12:36
 
СШАДжо БайденВладимир ПутинRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала