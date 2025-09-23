https://1prime.ru/20250923/bayden-862646983.html

Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России

Экс-помощница Байдена высказалась после получения гражданства России

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Тара Рид, бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, заявила в интервью RT, что решение президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство имеет для нее огромное значение. "Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства", — рассказала Рид. Она также подчеркнула, что планирует активно изучать русский язык. "Стать гражданкой России — это для меня большая честь", — заключила она. Вчера Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Таре Рид, которая ранее работала помощницей Джо Байдена, когда тот был сенатором. Рид известна тем, что обвинила Байдена в сексуальных домогательствах, но он называет эти обвинения ложными. В апреле 2023 года, вскоре после того как Байден объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок, Тара Рид и ее семья столкнулись с угрозами. Опасаясь также преследований за свое интервью Первому каналу, который подлежит санкциям в США, она решила перебраться в Россию.

