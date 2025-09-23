https://1prime.ru/20250923/benzin-862660655.html
Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников
2025-09-23T13:56+0300
энергетика
нефть
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423746_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_d066d637be87c64e880ba275d4ca43b1.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли. По словам собеседника агентства, власти рассматривают "возможное введение запрета на экспорт дизеля и продление запрета экспорта бензина в октябре". Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423746_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_80f97aeed8cc3cd9462f35900504b2d2.jpg
