Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников

Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников

2025-09-23T13:56+0300

энергетика

нефть

правительство

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли. По словам собеседника агентства, власти рассматривают "возможное введение запрета на экспорт дизеля и продление запрета экспорта бензина в октябре". Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

