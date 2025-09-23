Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников - 23.09.2025
Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников
2025-09-23T13:56+0300
2025-09-23T13:56+0300
энергетика
нефть
правительство
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли. По словам собеседника агентства, власти рассматривают "возможное введение запрета на экспорт дизеля и продление запрета экспорта бензина в октябре". Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
нефть, правительство
Энергетика, Нефть, правительство
13:56 23.09.2025
 
Правительство может продлить запрет на экспорт бензина для нефтяников

Правительство обсуждает продление запрет на экспорт бензина для нефтяников на октябрь

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Правительство России обсуждает продление на октябрь эмбарго на вывоз бензина за рубеж для нефтяных компаний, также рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
По словам собеседника агентства, власти рассматривают "возможное введение запрета на экспорт дизеля и продление запрета экспорта бензина в октябре".
Кабмин РФ ранее продлил на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
При этом власти уже обсуждают возможность сохранения запрета для нефтяников в октябре, чтобы обеспечить внутренний рынок объемами, сообщал замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
