Эксперты рассказали, как нейросети помогают россиянам возвращать долги

https://1prime.ru/20250923/eksperty-862647135.html
2025-09-23T07:52+0300
2025-09-23T07:52+0300
07:52 23.09.2025
 
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Почти треть россиян начали возвращать просроченные долги чаще благодаря коммуникациям с нейросетями, которые напоминали им о задолженности, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру".
"Почти треть опрошенных россиян, имевших просрочки, сообщили, что начали возвращать долги чаще именно благодаря коммуникациям с нейросетями, которые напоминали о долге", - говорится в исследовании, в ходе которого было опрошено 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Россияне объясняли это тем, что сообщения от ИИ воспринимаются как информационная поддержка, а не давление.
Директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко считает, что сегодня мы наблюдаем не просто рост пользовательского интереса к технологиям, а сдвиг в самой модели доверия. "Более трети опрошенных говорят, что взаимодействие с ИИ вызывает у них меньше стресса, чем общение с живым сотрудником. Особенно это проявляется в вопросах задолженности - никто не хочет слушать упреки, а нейросеть говорит без осуждения", - сказала она.
Более того, более 56% опрошенных, сталкивающихся с ИИ при получении финансовых услуг,  признались, что предпочли бы продолжать коммуникацию именно с ИИ-помощником, а не с оператором, а год назад этот показатель составлял менее 30%.
В онлайн-торговле рост оказался еще заметнее. Так, в 2025 году более половины пользователей взаимодействуют с рекомендательными алгоритмами и ботами, не только доверяя их советам, но и принимая на их основе решения о покупке.
Значительный рост толерантности к нейросетям наблюдается не только у IT-специалистов и сотрудников финтеха, но и среди логистов, водителей такси и курьеров, которые ежедневно взаимодействуют с автоматизированными платформами. "Более 55% из этой группы респондентов заявили, что доверяют цифровым ассистентам при работе с заказами, маршрутами и клиентской поддержкой", - подсчитали аналитики.
Из материалов исследования следует, что наибольшее доверие к ИИ-помощникам зафиксировано в Москве и Екатеринбурге. "При этом в возрастной группе от 18 до 30 лет ИИ‑ассистенты стали неотъемлемой частью цифрового поведения: более 65% опрошенных этой группы взаимодействуют с нейросетями ежедневно", - отмечают эксперты.
 
