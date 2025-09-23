Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/germaniya-862682994.html
"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины
"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины
На фоне ухудшения уровня жизни и недовольства поддержкой Украины в Германии стремительно растет популярность правых партий, сообщает французское издание... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:35+0300
2025-09-23T23:36+0300
украина
германия
фридрих мерц
в мире
адг
хдс/хсс
мид
сергей лавров
кароль навроцкий
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. На фоне ухудшения уровня жизни и недовольства поддержкой Украины в Германии стремительно растет популярность правых партий, сообщает французское издание AgoraVox."Дела у Германии идут не очень. Телерадиокомпания ARD сообщила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о крахе модели государства всеобщего благосостояния, заявив, что такая социальная система больше не является финансово жизнеспособной. Эти слова прозвучали в тот момент, когда граждан Германии призывают идти на жертвы, чтобы поддержать амбиции Зеленского", — говорится в статье.Издание уточняет, что ФРГ переживает самый долгий экономический спад со времени своего основания: уже третий год подряд экономика не растет, а доходы населения остаются прежними. При этом растет безработица и снижаются налоговые поступления.Автор подчеркивает, что это усиливает протестные настроения и поднимает рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также крайне левых. АдГ уже занимает первые позиции в опросах и пользуется большой поддержкой в земле Северный Рейн — Вестфалия. На федеральном уровне партия также укрепляет позиции: на выборах 23 февраля она набрала рекордные 20,8%, удвоив свой результат и став второй силой в парламенте.Партии СвДП, ХДС/ХСС и СДПГ продолжают поддерживать помощь Киеву, что подрывает доверие избирателей, тогда как АдГ получила преимущество. Она выступает против миграционной политики, войны с Россией и помощи Украине.В последнее время среди западных союзников растут противоречия вокруг поддержки Киева, поскольку ее перестают воспринимать как "благотворительность".В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который должен обновляться каждые полгода.Ранее в США заявляли, что из оборонного бюджета 2026 года планируется исключить расходы на военную помощь другим странам, включая 600 млн долларов для Киева.Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружений Киеву лишь мешают мирному урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал: любые грузы с оружием для Украины Россия будет считать законными целями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250923/finlyandiya-862682712.html
https://1prime.ru/20250923/moldaviya-862682855.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, фридрих мерц, в мире, адг, хдс/хсс, мид, сергей лавров, кароль навроцкий, киев, переговоры
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, В мире, АдГ, ХДС/ХСС, МИД, Сергей Лавров, Кароль Навроцкий, Киев, переговоры
23:35 23.09.2025 (обновлено: 23:36 23.09.2025)
 
"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины

AgoraVox: поддержка Киева подрывает социальную модель страны, растет популярность правых

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. На фоне ухудшения уровня жизни и недовольства поддержкой Украины в Германии стремительно растет популярность правых партий, сообщает французское издание AgoraVox.
"Дела у Германии идут не очень. Телерадиокомпания ARD сообщила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о крахе модели государства всеобщего благосостояния, заявив, что такая социальная система больше не является финансово жизнеспособной. Эти слова прозвучали в тот момент, когда граждан Германии призывают идти на жертвы, чтобы поддержать амбиции Зеленского", — говорится в статье.
#Александр Стубб
"Сонные мухи". На Западе ответили на заявления Стубба о России
Вчера, 23:23
Издание уточняет, что ФРГ переживает самый долгий экономический спад со времени своего основания: уже третий год подряд экономика не растет, а доходы населения остаются прежними. При этом растет безработица и снижаются налоговые поступления.
Автор подчеркивает, что это усиливает протестные настроения и поднимает рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также крайне левых. АдГ уже занимает первые позиции в опросах и пользуется большой поддержкой в земле Северный Рейн — Вестфалия. На федеральном уровне партия также укрепляет позиции: на выборах 23 февраля она набрала рекордные 20,8%, удвоив свой результат и став второй силой в парламенте.
Партии СвДП, ХДС/ХСС и СДПГ продолжают поддерживать помощь Киеву, что подрывает доверие избирателей, тогда как АдГ получила преимущество. Она выступает против миграционной политики, войны с Россией и помощи Украине.
В последнее время среди западных союзников растут противоречия вокруг поддержки Киева, поскольку ее перестают воспринимать как "благотворительность".
В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который должен обновляться каждые полгода.
Ранее в США заявляли, что из оборонного бюджета 2026 года планируется исключить расходы на военную помощь другим странам, включая 600 млн долларов для Киева.
Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружений Киеву лишь мешают мирному урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал: любые грузы с оружием для Украины Россия будет считать законными целями.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
"Второй фронт". Додон обвинил Санду и Зеленского в планах против России
Вчера, 23:26
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯФридрих МерцВ миреАдГХДС/ХССМИДСергей ЛавровКароль НавроцкийКиевпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала