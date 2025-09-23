https://1prime.ru/20250923/germaniya-862682994.html

"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины

"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины - 23.09.2025, ПРАЙМ

"Призывают к жертвам". СМИ рассказали о кризисе в Германии из-за Украины

23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. На фоне ухудшения уровня жизни и недовольства поддержкой Украины в Германии стремительно растет популярность правых партий, сообщает французское издание AgoraVox."Дела у Германии идут не очень. Телерадиокомпания ARD сообщила, что канцлер Фридрих Мерц объявил о крахе модели государства всеобщего благосостояния, заявив, что такая социальная система больше не является финансово жизнеспособной. Эти слова прозвучали в тот момент, когда граждан Германии призывают идти на жертвы, чтобы поддержать амбиции Зеленского", — говорится в статье.Издание уточняет, что ФРГ переживает самый долгий экономический спад со времени своего основания: уже третий год подряд экономика не растет, а доходы населения остаются прежними. При этом растет безработица и снижаются налоговые поступления.Автор подчеркивает, что это усиливает протестные настроения и поднимает рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также крайне левых. АдГ уже занимает первые позиции в опросах и пользуется большой поддержкой в земле Северный Рейн — Вестфалия. На федеральном уровне партия также укрепляет позиции: на выборах 23 февраля она набрала рекордные 20,8%, удвоив свой результат и став второй силой в парламенте.Партии СвДП, ХДС/ХСС и СДПГ продолжают поддерживать помощь Киеву, что подрывает доверие избирателей, тогда как АдГ получила преимущество. Она выступает против миграционной политики, войны с Россией и помощи Украине.В последнее время среди западных союзников растут противоречия вокруг поддержки Киева, поскольку ее перестают воспринимать как "благотворительность".В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который должен обновляться каждые полгода.Ранее в США заявляли, что из оборонного бюджета 2026 года планируется исключить расходы на военную помощь другим странам, включая 600 млн долларов для Киева.Москва неоднократно отмечала, что поставки вооружений Киеву лишь мешают мирному урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал: любые грузы с оружием для Украины Россия будет считать законными целями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

