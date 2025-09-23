https://1prime.ru/20250923/imuschestvo-862680936.html
В правительстве прорабатывают меры по легализации бесхозяйного имущества
МОСКВА, 23 сен – ПРАЙМ. Меры по оптимизации процедуры установления права публичной собственности на бесхозяйное имущество в воссоединенных регионах прорабатываются в правительстве РФ, сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин. На заседании Совета по интеграции при Совфеде на примере Херсонской области совместно с губернатором Владимиром Сальдо обсуждались вопросы вовлечения в оборот бесхозяйного имущества, а также меры государственной поддержки предпринимательской деятельности на территории Донбасса и Новороссии. "Говоря об установлении права публичной собственности на бесхозяйное имущество, совместно с правительством России прорабатываются системные меры по оптимизации этой процедуры. Будем сопровождать внесение соответствующих изменений в федеральные конституционные законы до конца 2025 года", - написал Яцкин в своем Telegram-канале. По его словам, это особенно важно в отношении жилья, объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность регионов. При этом вопрос вовлечения имущества в экономический оборот требует согласованной и активной работы федеральных и региональных органов государственной власти. Кроме того, развитие инвестиционного потенциала исторических территорий России требует повышения доступности заёмного капитала для предприятий, добавил он. "В этих целях возможно использование "зонтичных" поручительств ВЭБ.РФ в рамках работы Фонда развития промышленности, а также применение этого механизма для оборотного кредитования бизнеса", - полагает Яцкин. Сенатор также напомнил, что с 1 ноября планируется расширение системы страхования военных рисков в воссоединенных регионах. "Совместно с Минфином и Минстроем России продолжим работу по "донастройке" механизма", - написал политик. Итоговое решение Совета по интеграции будет направлено в правительство России, заключил сенатор.
