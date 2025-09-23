https://1prime.ru/20250923/indiya-862683529.html
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:39+0300
2025-09-23T23:39+0300
2025-09-23T23:39+0300
нефть
россия
индия
сша
европа
дональд трамп
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает The Washington Post."Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России сырья на 33 млрд долларов. Компания получила значительную прибыль благодаря переработке нефти в дизель и бензин, которые затем использовались в Индии и шли на экспорт в Европу и другие регионы.В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии, в результате чего общий тариф достиг 50% — одного из самых высоких, установленных США. Решение объяснили ростом импорта российской нефти в Индию: ее доля увеличилась с менее 1% до 42% после 2022 года, а переговоры о снижении тарифов завершились безрезультатно.В Индии назвали действия Вашингтона несправедливыми и подчеркнули готовность к диалогу. Власти также отметили, что критика США избирательна, поскольку ЕС и Китай продолжают закупать российскую нефть.
https://1prime.ru/20250901/neft-861584056.html
https://1prime.ru/20250804/neft-860278516.html
индия
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, индия, сша, европа, дональд трамп, ес, в мире
Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, В мире
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
WP: Мукеш Амбани закупил у России нефть на сумму $33 млрд