СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает The Washington Post."Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России сырья на 33 млрд долларов. Компания получила значительную прибыль благодаря переработке нефти в дизель и бензин, которые затем использовались в Индии и шли на экспорт в Европу и другие регионы.В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии, в результате чего общий тариф достиг 50% — одного из самых высоких, установленных США. Решение объяснили ростом импорта российской нефти в Индию: ее доля увеличилась с менее 1% до 42% после 2022 года, а переговоры о снижении тарифов завершились безрезультатно.В Индии назвали действия Вашингтона несправедливыми и подчеркнули готовность к диалогу. Власти также отметили, что критика США избирательна, поскольку ЕС и Китай продолжают закупать российскую нефть.

