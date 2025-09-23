Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/indiya-862683529.html
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов - 23.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов
Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:39+0300
2025-09-23T23:39+0300
нефть
россия
индия
сша
европа
дональд трамп
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает The Washington Post."Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России сырья на 33 млрд долларов. Компания получила значительную прибыль благодаря переработке нефти в дизель и бензин, которые затем использовались в Индии и шли на экспорт в Европу и другие регионы.В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии, в результате чего общий тариф достиг 50% — одного из самых высоких, установленных США. Решение объяснили ростом импорта российской нефти в Индию: ее доля увеличилась с менее 1% до 42% после 2022 года, а переговоры о снижении тарифов завершились безрезультатно.В Индии назвали действия Вашингтона несправедливыми и подчеркнули готовность к диалогу. Власти также отметили, что критика США избирательна, поскольку ЕС и Китай продолжают закупать российскую нефть.
https://1prime.ru/20250901/neft-861584056.html
https://1prime.ru/20250804/neft-860278516.html
индия
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индия, сша, европа, дональд трамп, ес, в мире
Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, В мире
23:39 23.09.2025
 
СМИ: богатейший человек Азии купил у России нефть на 33 миллиарда долларов

WP: Мукеш Амбани закупил у России нефть на сумму $33 млрд

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индийская компания Reliance Industries, принадлежащая самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, приобрела российской нефти на сумму около $33 млрд, сообщает The Washington Post.
"Увеличение закупок индийской стороной российской нефти после 2022 года способствовало стабилизации мировых рынков и предотвратило кризисы поставок", — заявил представитель корпорации.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Indian Express оценила экономию Индии от покупки российской нефти
1 сентября, 12:47
С февраля 2022 года Reliance Industries закупила у России сырья на 33 млрд долларов. Компания получила значительную прибыль благодаря переработке нефти в дизель и бензин, которые затем использовались в Индии и шли на экспорт в Европу и другие регионы.
В августе Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 25% на товары из Индии, в результате чего общий тариф достиг 50% — одного из самых высоких, установленных США. Решение объяснили ростом импорта российской нефти в Индию: ее доля увеличилась с менее 1% до 42% после 2022 года, а переговоры о снижении тарифов завершились безрезультатно.
В Индии назвали действия Вашингтона несправедливыми и подчеркнули готовность к диалогу. Власти также отметили, что критика США избирательна, поскольку ЕС и Китай продолжают закупать российскую нефть.
Добыча нефти
СМИ: Индии грозят огромные убытки в случае отказа от российской нефти
4 августа, 08:45
 
НефтьРОССИЯИНДИЯСШАЕВРОПАДональд ТрампЕСВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала