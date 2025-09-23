https://1prime.ru/20250923/kostjuk-862645812.html

Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО

Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Одержавшая победу на выборах врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк официально заняла пост главы региона, онлайн-трансляция церемонии ведется в Telegram-канале правительства ЕАО. Мария Костюк одержала победу на выборах главы Еврейской автономной области, получив 83,02% голосов. Выборы губернатора ЕАО проходили в течение трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлилось до 14 сентября. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: врио главы ЕАО Марию Костюк от партии "Единая Россия", Василия Гладких от партии ЛДПР, Александра Крупского от "Коммунистов России" или Александра Щербину от партии КПРФ. "Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, торжественно клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, законодательство РФ, устав и законы Еврейской автономной области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу", - заявила Костюк. Марии Костюк во время церемонии инаугурации в зале правительства вручили удостоверение губернатора Еврейской автономной области. "Вместе с вами мы обязаны решить главную задачу, сделать область по-настоящему успешным регионом, местом, где созданы все условия для комфортной жизни, получения качественного образования и сохранения здоровья, где у людей есть достойная работа и условия для отдыха. Решить эту задачу можно только вместе, единой командой", - отметила Костюк Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества". Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

2025

