Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250923/kostjuk-862645812.html
Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО
Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО - 23.09.2025, ПРАЙМ
Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО
Одержавшая победу на выборах врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк официально заняла пост главы региона, онлайн-трансляция церемонии... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T06:25+0300
2025-09-23T06:55+0300
общество
экономика
рф
республика коми
коми
владимир путин
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862645812.jpg?1758599747
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Одержавшая победу на выборах врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк официально заняла пост главы региона, онлайн-трансляция церемонии ведется в Telegram-канале правительства ЕАО. Мария Костюк одержала победу на выборах главы Еврейской автономной области, получив 83,02% голосов. Выборы губернатора ЕАО проходили в течение трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлилось до 14 сентября. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: врио главы ЕАО Марию Костюк от партии "Единая Россия", Василия Гладких от партии ЛДПР, Александра Крупского от "Коммунистов России" или Александра Щербину от партии КПРФ. "Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, торжественно клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, законодательство РФ, устав и законы Еврейской автономной области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу", - заявила Костюк. Марии Костюк во время церемонии инаугурации в зале правительства вручили удостоверение губернатора Еврейской автономной области. "Вместе с вами мы обязаны решить главную задачу, сделать область по-настоящему успешным регионом, местом, где созданы все условия для комфортной жизни, получения качественного образования и сохранения здоровья, где у людей есть достойная работа и условия для отдыха. Решить эту задачу можно только вместе, единой командой", - отметила Костюк Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества". Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
рф
республика коми
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, республика коми, коми, владимир путин, единая россия, лдпр, кпрф
Общество , Экономика, РФ, республика Коми, КОМИ, Владимир Путин, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
06:25 23.09.2025 (обновлено: 06:55 23.09.2025)
 
Мария Костюк вступила в должность главы ЕАО

Мария Костюк официально вступила в должность главы ЕАО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен - ПРАЙМ. Одержавшая победу на выборах врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк официально заняла пост главы региона, онлайн-трансляция церемонии ведется в Telegram-канале правительства ЕАО.
Мария Костюк одержала победу на выборах главы Еврейской автономной области, получив 83,02% голосов. Выборы губернатора ЕАО проходили в течение трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлилось до 14 сентября. Избиратели голосовали за одного из пяти кандидатов в губернаторы: врио главы ЕАО Марию Костюк от партии "Единая Россия", Василия Гладких от партии ЛДПР, Александра Крупского от "Коммунистов России" или Александра Щербину от партии КПРФ.
"Вступая в должность губернатора Еврейской автономной области, торжественно клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, законодательство РФ, устав и законы Еврейской автономной области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу", - заявила Костюк.
Марии Костюк во время церемонии инаугурации в зале правительства вручили удостоверение губернатора Еврейской автономной области.
"Вместе с вами мы обязаны решить главную задачу, сделать область по-настоящему успешным регионом, местом, где созданы все условия для комфортной жизни, получения качественного образования и сохранения здоровья, где у людей есть достойная работа и условия для отдыха. Решить эту задачу можно только вместе, единой командой", - отметила Костюк
Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества".
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
 
ЭкономикаОбществоРФреспублика КомиКОМИВладимир ПутинЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала