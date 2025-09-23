https://1prime.ru/20250923/kupyansk-862664345.html

Минобороны рассказало о преимуществах после освобождения Купянска

23.09.2025 Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск

спецоперация на украине

россия

харьковская область

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Контроль над Купянском позволит ВС РФ развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера, сообщили в Минобороны РФ. "Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев", - говорится в сообщении. "Кроме того, после взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Запад" с севера", - добавили в МО РФ.

харьковская область

2025

россия, харьковская область