Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске

Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.

