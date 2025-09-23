https://1prime.ru/20250923/minoborony-862664235.html
Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
