Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске - 23.09.2025
Спецоперация на Украине
Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске
Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске
2025-09-23T15:25+0300
2025-09-23T15:25+0300
спецоперация на украине
россия
минобороны
вс рф
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ. "Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
россия, минобороны, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Минобороны, ВС РФ
15:25 23.09.2025
 
Минобороны рассказало, что способствовало успеху войск в Купянске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Успеху российских войск в Купянске способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации, сообщило Минобороны РФ.
"Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации", - говорится в сообщении.
Песков рассказал о мерах российских военных против действий Украины
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМинобороныВС РФ
 
 
