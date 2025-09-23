Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снижаются во вторник утром - 23.09.2025
Цены на нефть снижаются во вторник утром
Цены на нефть снижаются во вторник утром - 23.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются во вторник утром
Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T09:06+0300
2025-09-23T09:06+0300
энергетика
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 61,9 доллара. "Опасения по поводу переизбытка предложения нефти продолжают преобладать при сохранении неопределенности относительно перспектив спроса по мере приближения к концу года. Возобновление работы нефтепровода в Курдистане также оказало понижательное давление на цены", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham). В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, сообщили агентству Рейтер два представителя нефтяной отрасли.
нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
09:06 23.09.2025
 
Цены на нефть снижаются во вторник утром

Нефть дешевеет во вторник утром на опасениях вокруг переизбытка предложения

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Деньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 61,9 доллара.
"Опасения по поводу переизбытка предложения нефти продолжают преобладать при сохранении неопределенности относительно перспектив спроса по мере приближения к концу года. Возобновление работы нефтепровода в Курдистане также оказало понижательное давление на цены", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, сообщили агентству Рейтер два представителя нефтяной отрасли.
ЭнергетикаНефтьРынок
 
 
