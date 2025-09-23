https://1prime.ru/20250923/neft-862649480.html
Цены на нефть снижаются во вторник утром
Цены на нефть снижаются во вторник утром - 23.09.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются во вторник утром
23.09.2025 Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 61,9 доллара. "Опасения по поводу переизбытка предложения нефти продолжают преобладать при сохранении неопределенности относительно перспектив спроса по мере приближения к концу года. Возобновление работы нефтепровода в Курдистане также оказало понижательное давление на цены", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham). В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, сообщили агентству Рейтер два представителя нефтяной отрасли.
Цены на нефть снижаются во вторник утром
Нефть дешевеет во вторник утром на опасениях вокруг переизбытка предложения
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 61,9 доллара.
"Опасения по поводу переизбытка предложения нефти продолжают преобладать при сохранении неопределенности относительно перспектив спроса по мере приближения к концу года. Возобновление работы нефтепровода в Курдистане также оказало понижательное давление на цены", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, сообщили агентству Рейтер два представителя нефтяной отрасли.
