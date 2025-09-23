https://1prime.ru/20250923/neft-862649480.html

Цены на нефть снижаются во вторник утром

2025-09-23T09:06+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром уменьшаются на опасениях вокруг переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.46 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,16 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,61%, до 61,9 доллара. "Опасения по поводу переизбытка предложения нефти продолжают преобладать при сохранении неопределенности относительно перспектив спроса по мере приближения к концу года. Возобновление работы нефтепровода в Курдистане также оказало понижательное давление на цены", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham). В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, сообщили агентству Рейтер два представителя нефтяной отрасли.

