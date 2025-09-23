Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти перешла к росту во вторник днем - 23.09.2025
Стоимость нефти перешла к росту во вторник днем
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту почти на 1% после утреннего снижения на фоне новостей о поставках из Курдистана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,78% относительно уровня предыдущего закрытия, до 67,09 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 62,87 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,6%. Ранее агентство Рейтер сообщило, что запланированная на вторник сделка о восстановлении экспорта нефти из Курдистана через Турцию была приостановлена, так как две компании - DNO и Genel Energy - потребовали гарантий погашения их долгов. В понедельник федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта примерно 230 тысяч баррелей нефти в сутки из Курдистана на мировой рынок через Турцию. Участники торгов ожидают в среду публикации статистики по запасам в США за неделю по 19 сентября. Согласно данным за предыдущую неделю, по 12 сентября, коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 9,3 миллиона баррелей, ожидалось снижение только на 1,5 миллиона.
15:08 23.09.2025
 
Стоимость нефти перешла к росту во вторник днем

Цены на нефть во вторник днем перешли к росту в пределах 1% после утреннего снижения

