Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России

23.09.2025

Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России

Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости... | 23.09.2025, ПРАЙМ

ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом", - сказал Сийярто в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента США на ГА ООН.

