Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/neft-862677629.html
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России
Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T20:21+0300
2025-09-23T20:21+0300
газ
нефть
сша
европа
венгрия
дональд трамп
петер сийярто
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_62ce322a617dae7ec6aaeb5b5a48fe75.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей. "Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом", - сказал Сийярто в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента США на ГА ООН.
https://1prime.ru/20250923/tramp-862671222.html
сша
европа
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859991374_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1356a0b9fb82658335944e63fcfb248a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нефть, сша, европа, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, оон, мид
Газ, Нефть, США, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ООН, МИД
20:21 23.09.2025
 
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России

Сийярто назвал требование Трампа отказаться от нефти и газа из России нереалистичным

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 23 сен - ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Требование президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично, по крайней мере для Венгрии, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Во вторник Трамп, выступая на Генассамблее ООН, объявил о готовности США ввести жесткие пошлины для давления на РФ, но потребовал соразмерных мер от Европы. Он также призвал прекратить европейский импорт российских энергоносителей.
"Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом", - сказал Сийярто в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента США на ГА ООН.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп обсудит с лидерами ЕС прекращение импорта энергоносителей из России
17:56
 
ГазНефтьСШАЕВРОПАВЕНГРИЯДональд ТрампПетер СийяртоООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала