https://1prime.ru/20250923/peredacha-862643748.html

Передача доли в NIS "Газпрому" не означает уход компании из NIS - посол

Передача доли в NIS "Газпрому" не означает уход компании из NIS - посол - 23.09.2025, ПРАЙМ

Передача доли в NIS "Газпрому" не означает уход компании из NIS - посол

Передача части акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) дочерней фирме "Газпрома" не означает уход компании из NIS на фоне грозящих санкций... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T01:00+0300

2025-09-23T01:00+0300

2025-09-23T01:00+0300

энергетика

нефть

экономика

сша

сербия

белград

александр вучич

марко рубио

марк рубио

nis

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862643748.jpg?1758578402

БЕЛГРАД, 23 сен - ПРАЙМ. Передача части акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) дочерней фирме "Газпрома" не означает уход компании из NIS на фоне грозящих санкций США, заявил посол РФ Александр Боцан Харченко. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Газпром" воспринимает NIS как свою, при этом не имею в виду какой-то процент капитала, который у них есть, а их отношение к NIS и желание "Нефтяную индустрию Сербии" и далее развивать, насколько это возможно... Важнее всего в нынешней нелегкой ситуации продолжить работу", - заявил посол России в эфире Prva TV. "Нефтяная индустрия Сербии" пока не выступила с сообщением, но 19 сентября подала запрос минфину США на седьмую отсрочку применения санкций. Президент Сербии Александр Вучич в минувшую пятницу высказал опасение, что США больше не дадут отсрочки на введение санкций против NIS, но заявил, что обсудит этот вопрос с американским руководством. Вучич в минувшую среду заявил, что в ходе предстоящей поездки в Нью-Йорк на ГА ООН рассчитывает провести встречи с госсекретарем США Марко Рубио и министром финансов США Скоттом Бессентом по вопросу американских таможенных пошлин. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами. США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Минфин США ранее в шестой раз разрешил оператору Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии поставки сырья "Нефтяной индустрии Сербии", на этот раз до 26 сентября. JANAF по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. А в июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

сша

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, сербия, белград, александр вучич, марко рубио, марк рубио, nis, газпром, минфин сша