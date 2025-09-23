https://1prime.ru/20250923/peskov-862659210.html
Песков рассказал о мерах российских военных против действий Украины
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз", - сказал Песков журналистам.
