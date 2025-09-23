https://1prime.ru/20250923/peskov-862659210.html

Песков рассказал о мерах российских военных против действий Украины

Песков рассказал о мерах российских военных против действий Украины - 23.09.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о мерах российских военных против действий Украины

Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T13:26+0300

2025-09-23T13:26+0300

2025-09-23T13:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83ce7e4f71353cc52567619c5eef5df5.jpg

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Враждебные действия Украины продолжаются, ВС РФ принимают эффективные меры, чтобы купировать угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В данном случае враждебные действия продолжаются. Вы видите, что наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250922/peskov-862613358.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков, вс рф