Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250923/peskov-862659320.html
Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ
Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T13:27+0300
2025-09-23T13:27+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_adab0cd08a6d493d30e2aac70987d6d6.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250922/peskov-862612628.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_268f16561f6ad0f71c2a0abce53254f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, всу
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ВСУ
13:27 23.09.2025
 
Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ

Песков: Россия продолжает специальную военную операцию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Работа минометного расчета спецназа "Ахмат". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию.
"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Песков прокомментировал продвижение героев СВО в структурах власти России
Вчера, 13:00
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала