Песков ответил на вопрос о враждебных действиях ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о враждебных действиях ВСУ, заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию. "Мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
