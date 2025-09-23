https://1prime.ru/20250923/peskov-862660270.html

Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты

2025-09-23T14:02+0300

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. "Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны. "Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.

