https://1prime.ru/20250923/peskov-862660270.html
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты - 23.09.2025, ПРАЙМ
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты
Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны,... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:02+0300
2025-09-23T14:02+0300
2025-09-23T14:02+0300
политика
дмитрий песков
россия
польша
радослав сикорский
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. "Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны. "Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250923/peskov-862659570.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_828f0e80d02bb9cd5b76d0e3f90eb554.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, польша, радослав сикорский, оон, совбез
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, ООН, Совбез
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты
Песков: Кремль негативно относится к заявлениям о якобы нарушении воздушного пространства
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны.
"Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов