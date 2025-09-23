Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты - 23.09.2025
Политика
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты - 23.09.2025, ПРАЙМ
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты
Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны,... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:02+0300
2025-09-23T14:02+0300
политика
дмитрий песков
россия
польша
радослав сикорский
оон
совбез
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны. "Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны. "Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
польша
дмитрий песков, россия, польша, радослав сикорский, оон, совбез
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, ООН, Совбез
14:02 23.09.2025
 
Кремль негативно относится к угрозам МИД Польши сбивать российские самолеты

Песков: Кремль негативно относится к заявлениям о якобы нарушении воздушного пространства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Кремль негативно относится к угрозам главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны, Россия всегда действует в рамках международных правил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"Негативную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвали в Кремле заявления Сикорского о готовности сбивать российские самолеты, если те якобы нарушат воздушное пространство страны.
"Мы занимаем очень ответственную позицию. Вы знаете заявления наших военных о том, что при выполнении всех полетов наши самолеты руководствуются международными правилами и никоим образом не выходят за их рамки", - подчеркнул он.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Песков: Россия не выходит за рамки международных правил во время полетов
13:32
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯПОЛЬШАРадослав СикорскийООНСовбез
 
 
Заголовок открываемого материала