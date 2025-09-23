Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе - 23.09.2025
https://1prime.ru/20250923/polsha-862665799.html
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе - 23.09.2025, ПРАЙМ
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе
Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:07+0300
2025-09-23T16:07+0300
ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business. "Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий. По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ. Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
16:07 23.09.2025
 
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе

Навроцкий: Польша готова быть дистрибьютором газа из США по Центральной Европе и Украине

ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business.
"Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий.
По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ.
Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
В "Србиягазе" надеются на подписание договора о поставках газа из России
