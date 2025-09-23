https://1prime.ru/20250923/polsha-862665799.html
Польша готова стать дистрибьютором газа из США по Центральной Европе
2025-09-23T16:07+0300
энергетика
газ
польша
центральная европа
украина
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg
ВАРШАВА, 23 сен - ПРАЙМ. Польша готова быть дистрибьютором американского газа по Центральной Европе и отправлять его в будущем на Украину, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Fox Business. "Что касается СПГ, конечно, Польша - это хаб, настоящий хаб в Центральной Европе. Благодаря интерконнекторам и тому, что мы являемся этим хабом, мы можем поставлять американский газ не только в Польшу, но и в другие европейские страны... В будущем, когда война на Украине закончится, республика сможет поставлять этот газ и на Украину", - заверил Навроцкий. По словам президента, с точки зрения инфраструктуры Польша полностью готова использовать американский газ. Глава государства напомнил, что в Польше есть портовый терминал для сжиженного природного газа в Свиноуйсьце.
