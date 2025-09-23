"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвиняя его в провоцировании конфликта с Россией после дерзкого заявления о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
"Обалдеть. С такими политиками нам всем конец!" — написал один комментатор.
"Хорош дипломат! Провоцирует войну с Россией. Таких болванов поискать", — отметил другой.
"Нужно любой ценой избегать войны с кем бы то ни было. Вот твоя главная обязанность. А не изображать мачо", — подчеркнул еще один пользователь.
"Громче всех лают маленькие шавки", — заключили читатели.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.