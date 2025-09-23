Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/polsha-862684174.html
"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского
"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского
Пользователи социальной сети X раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвиняя его в провоцировании конфликта с Россией после... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:59+0300
2025-09-23T23:59+0300
польша
москва
украина
радослав сикорский
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвиняя его в провоцировании конфликта с Россией после дерзкого заявления о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.Данное заявление министр сделал на заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент с якобы российскими дронами в воздушном пространстве Польши."Обалдеть. С такими политиками нам всем конец!" — написал один комментатор."Хорош дипломат! Провоцирует войну с Россией. Таких болванов поискать", — отметил другой."Нужно любой ценой избегать войны с кем бы то ни было. Вот твоя главная обязанность. А не изображать мачо", — подчеркнул еще один пользователь."Громче всех лают маленькие шавки", — заключили читатели.В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
https://1prime.ru/20250922/polsha-862640537.html
https://1prime.ru/20250923/drony-862668957.html
польша
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:0:1499:1124_1920x0_80_0_0_1630a3502ac5a72b740e7fede4e95b4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, москва, украина, радослав сикорский, дональд туск
ПОЛЬША, МОСКВА, УКРАИНА, Радослав Сикорский, Дональд Туск
23:59 23.09.2025
 

"Нам конец": в Польше запаниковали из-за выходки Сикорского

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X раскритиковали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвиняя его в провоцировании конфликта с Россией после дерзкого заявления о том, что Польша готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в воздушном пространстве страны.
Данное заявление министр сделал на заседании Совбеза ООН, где обсуждался инцидент с якобы российскими дронами в воздушном пространстве Польши.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Сикорский выступил с дерзкой угрозой в адрес России
22 сентября, 22:19
"Обалдеть. С такими политиками нам всем конец!" — написал один комментатор.
"Хорош дипломат! Провоцирует войну с Россией. Таких болванов поискать", — отметил другой.
"Нужно любой ценой избегать войны с кем бы то ни было. Вот твоя главная обязанность. А не изображать мачо", — подчеркнул еще один пользователь.
"Громче всех лают маленькие шавки", — заключили читатели.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
Дрон, бпла
На Западе неожиданно высказались об инцидентах с "российскими" дронами
Вчера, 17:03
 
ПОЛЬШАМОСКВАУКРАИНАРадослав СикорскийДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала