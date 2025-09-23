Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862666892.html
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России
Венгрия не будет отказываться от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T16:25+0300
2025-09-23T16:25+0300
нефть
венгрия
москва
россия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Венгрия не будет отказываться от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian. "Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации.Издание отметило, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть.В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250922/neft-862632740.html
венгрия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_67f8d755ab007880cfba63924f568d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, москва, россия, петер сийярто
Нефть, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, РОССИЯ, Петер Сийярто
16:25 23.09.2025
 
"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России

Сийярто: Венгрия не перестанет покупать нефть из РФ, несмотря на требование США

© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Венгрия не будет отказываться от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian.

"Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации.

Издание отметило, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть.

В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
Нефть дешевеет на оценке "перегруженности" рынка
Вчера, 19:47
 
НефтьВЕНГРИЯМОСКВАРОССИЯПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала