https://1prime.ru/20250923/siyyarto-862666892.html

"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России

"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России - 23.09.2025, ПРАЙМ

"Можно мечтать". Сийярто ответил на заявление Трампа о России

Венгрия не будет отказываться от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T16:25+0300

2025-09-23T16:25+0300

2025-09-23T16:25+0300

нефть

венгрия

москва

россия

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/29/843022918_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_efe7582e14cccf37b99031f07938bec1.jpg

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Венгрия не будет отказываться от покупки российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью The Guardian. "Можно мечтать о том, чтобы покупать нефть и газ где-то [кроме России - Прим.ред], но мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура. Если посмотреть на физическую инфраструктуру, то становится очевидно, что без поставок из России невозможно обеспечить безопасное снабжение страны", — говорится в публикации.Издание отметило, что высказывания Сийярто прозвучали после того, как Трамп поставил условия по новым санкциям в отношении России в зависимость от того, перестанут ли страны НАТО покупать российскую нефть.В сентябре глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны альянса откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250922/neft-862632740.html

венгрия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, москва, россия, петер сийярто