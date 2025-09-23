https://1prime.ru/20250923/smi-862644710.html

СМИ: поверенный в делах США в Бразилии посетит Амазонию

2025-09-23T04:18+0300

2025-09-23T04:18+0300

2025-09-23T04:18+0300

мировая экономика

экономика

общество

сша

бразилия

вашингтон

дональд трамп

лула да силва

оон

минфин сша

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поверенный в делах США в Бразилии Габриель Эскобар намерен на этой неделе посетить бразильский город Белен, где в ноябре пройдет конференция ООН по климату, чтобы обсудить вопросы обезлесения латиноамериканской страны на фоне разногласий между Вашингтоном и Бразилиа, передает агентство Блумберг со ссылкой на два источника. "Главный дипломат США в Бразилии намерен посетить Амазонию на этой неделе, чтобы обсудить обезлесение и организованную преступность в регионе. Поверенный в делах США Габриель Эскобар должен посетить город Белен", - передает агентство. Как отмечается, Эскобар намерен в Белене встретиться с неправительственными исследователями, изучающими Амазонию. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в августе сообщил, что направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу принять участие в 30-й конференции ООН по климату (COP30), которая пройдет в ноябре в городе Белен на севере Бразилии. США пока не объявляли, направят ли туда свою делегацию. Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого судьи Алешандри ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями. В настоящее время отношения между США и Бразилией напряжены. Трамп открыто выступает в поддержку бразильского экс-президента Жаира Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.

сша

бразилия

вашингтон

2025

мировая экономика, общество , сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, лула да силва, оон, минфин сша, верховный суд