СМИ: поверенный в делах США в Бразилии посетит Амазонию

2025-09-23T04:18+0300
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Поверенный в делах США в Бразилии Габриель Эскобар намерен на этой неделе посетить бразильский город Белен, где в ноябре пройдет конференция ООН по климату, чтобы обсудить вопросы обезлесения латиноамериканской страны на фоне разногласий между Вашингтоном и Бразилиа, передает агентство Блумберг со ссылкой на два источника.
"Главный дипломат США в Бразилии намерен посетить Амазонию на этой неделе, чтобы обсудить обезлесение и организованную преступность в регионе. Поверенный в делах США Габриель Эскобар должен посетить город Белен", - передает агентство.
Как отмечается, Эскобар намерен в Белене встретиться с неправительственными исследователями, изучающими Амазонию.
Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва в августе сообщил, что направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу принять участие в 30-й конференции ООН по климату (COP30), которая пройдет в ноябре в городе Белен на севере Бразилии. США пока не объявляли, направят ли туда свою делегацию.
Ранее в понедельник министерство финансов США ввело санкции против жены судьи Верховного суда Бразилии Вивиан Барси де Мораис и их холдинговой компании Lex Institute. В минфине подчеркнули, что эти меры дополняют июльские санкции против самого судьи Алешандри ди Мораиса, обвиняемого в нарушениях прав человека и злоупотреблении полномочиями.
В настоящее время отношения между США и Бразилией напряжены. Трамп открыто выступает в поддержку бразильского экс-президента Жаира Болсонару, находящегося в оппозиции к действующему правительству латиноамериканской страны. Трамп критиковал власти Бразилии из-за приговора Болсонару по делу о попытке госпереворота и допускал возможность введения санкций. Ди Мораис - один из судей, приговоривших экс-президента к более чем 27 годам заключения.
