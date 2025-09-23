https://1prime.ru/20250923/spetsoperatsiya-862656497.html
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, готовившим и совершившим террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым. Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - отмечает МО РФ.
