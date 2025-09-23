Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым - 23.09.2025
Спецоперация на Украине
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым - 23.09.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым
Российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, готовившим и совершившим террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:41+0300
2025-09-23T12:41+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
вс рф
крым
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, готовившим и совершившим террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым. Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - отмечает МО РФ.
украина
крым
россия, украина, всу, вс рф, крым
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС РФ, КРЫМ
12:41 23.09.2025
 
ВС России нанесли удар возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым

Российские войска нанесли удар возмездия по подразделениям ВСУ за атаку на Крым

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ и иностранным наемникам, готовившим и совершившим террористическую атаку на Крым, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения "Призраки" ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области, с которого осуществлялись пуски ударных дронов по объектам гражданской инфраструктуры в Республике Крым.
Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - отмечает МО РФ.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУВС РФКРЫМ
 
 
