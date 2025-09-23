Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь крупных стран в мире попали в "ловушку среднего дохода" - 23.09.2025
Семь крупных стран в мире попали в "ловушку среднего дохода"
Семь крупных стран в мире попали в "ловушку среднего дохода" - 23.09.2025, ПРАЙМ
Семь крупных стран в мире попали в "ловушку среднего дохода"
Семь крупных стран в мире угодили в "ловушку среднего дохода" - за последние тридцать лет их подушевой валовый национальный доход почти не изменился, говорится... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T00:17+0300
2025-09-23T00:17+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
малайзия
аргентина
мексика
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862643448.jpg?1758575875
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Семь крупных стран в мире угодили в "ловушку среднего дохода" - за последние тридцать лет их подушевой валовый национальный доход почти не изменился, говорится в докладе рейтингового агентства "Эксперт РА". Их опыт показывает, что России для движения к более высокому уровню доходов необходимо проводить не только эффективные инвестиции, но и развивать внутренний и внешний спрос, а также увеличивать долю высокотехнологичных товаров и услуг. В 1994 году в мире насчитывалось 30 стран с уровнем доходов выше среднего, за следующие три десятилетия 20 из них, включая Россию, смогли перейти в категорию государств с высоким уровнем доходов. Однако семь крупных стран все еще остаются в "ловушке среднего дохода". Это Аргентина, Мексика, Бразилия, Ливия, Габон, ЮАР и Малайзия. У всех из них, кроме Малайзии, выражены проявления стагнации: среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения менее 1,4% и отсутствие значимого прогресса в увеличении производительности труда. "Опыт стран, застрявших в ловушке среднего дохода, показывает: сами по себе инвестиции и расширение занятости не гарантируют высокого уровня экономического развития. Там, где экономика опиралась на сырьевой экспорт и ограниченный внутренний рынок, вложения не приводили к устойчивому росту производительности, а зависимость от внешней конъюнктуры лишь закрепляла стагнацию. Для России эта логика особенно актуальна", - предупреждают эксперты. По их словам, резервы экстенсивного роста через увеличение занятости почти исчерпаны, при этом старение населения со временем будет только усиливать данное ограничение. "Дальнейшее развитие возможно лишь через повышение эффективности труда. Инвестиции играют ключевую роль в подобных процессах, однако их результативность определяется структурными особенностями среды, в которой они реализуются", - уверены они. Сильный внутренний спрос создает стимулы для модернизации и реализации эффектов масштаба. Для его расширения, указывают аналитики, необходимо снижение социального и межрегионального неравенства, развитие рынка кредитования, а также улучшение логистической инфраструктуры, связывающей локальные и зарубежные рынки в единое экономическое пространство. Не менее важно, по их мнению, укрепление внешнего спроса: прогрессу по данному направлению могут значительно поспособствовать создание зоны свободной торговли в рамках БРИКС или расширение ЕАЭС. Подобные договоренности могут обеспечить российскому бизнесу доступ к новым рынкам и глобальным цепочкам добавленной стоимости, а вместе с ними и к передовым технологиям, что особенно важно в условиях санкционного давления, считают авторы доклада. "Однако без преодоления сырьевой зависимости рост остается уязвимым. Устойчивость может быть обеспечена только через усложнение производства: развитие несырьевого экспорта, вложения в исследования и разработки, а также расширение доли высокотехнологичных товаров и услуг. Именно сочетание эффективных инвестиций, сильного спроса и технологического усложнения способно сформировать условия для движения России к более высокому уровню доходов", - заключили аналитики.
малайзия
аргентина
мексика
бизнес, мировая экономика, малайзия, аргентина, мексика, еаэс
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, МАЛАЙЗИЯ, АРГЕНТИНА, МЕКСИКА, ЕАЭС
00:17 23.09.2025
 
Семь крупных стран в мире попали в "ловушку среднего дохода"

«Эксперт РА»: семь крупных стран попали в ловушку среднего дохода

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Семь крупных стран в мире угодили в "ловушку среднего дохода" - за последние тридцать лет их подушевой валовый национальный доход почти не изменился, говорится в докладе рейтингового агентства "Эксперт РА". Их опыт показывает, что России для движения к более высокому уровню доходов необходимо проводить не только эффективные инвестиции, но и развивать внутренний и внешний спрос, а также увеличивать долю высокотехнологичных товаров и услуг.
В 1994 году в мире насчитывалось 30 стран с уровнем доходов выше среднего, за следующие три десятилетия 20 из них, включая Россию, смогли перейти в категорию государств с высоким уровнем доходов. Однако семь крупных стран все еще остаются в "ловушке среднего дохода". Это Аргентина, Мексика, Бразилия, Ливия, Габон, ЮАР и Малайзия. У всех из них, кроме Малайзии, выражены проявления стагнации: среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения менее 1,4% и отсутствие значимого прогресса в увеличении производительности труда.
"Опыт стран, застрявших в ловушке среднего дохода, показывает: сами по себе инвестиции и расширение занятости не гарантируют высокого уровня экономического развития. Там, где экономика опиралась на сырьевой экспорт и ограниченный внутренний рынок, вложения не приводили к устойчивому росту производительности, а зависимость от внешней конъюнктуры лишь закрепляла стагнацию. Для России эта логика особенно актуальна", - предупреждают эксперты.
По их словам, резервы экстенсивного роста через увеличение занятости почти исчерпаны, при этом старение населения со временем будет только усиливать данное ограничение. "Дальнейшее развитие возможно лишь через повышение эффективности труда. Инвестиции играют ключевую роль в подобных процессах, однако их результативность определяется структурными особенностями среды, в которой они реализуются", - уверены они.
Сильный внутренний спрос создает стимулы для модернизации и реализации эффектов масштаба. Для его расширения, указывают аналитики, необходимо снижение социального и межрегионального неравенства, развитие рынка кредитования, а также улучшение логистической инфраструктуры, связывающей локальные и зарубежные рынки в единое экономическое пространство.
Не менее важно, по их мнению, укрепление внешнего спроса: прогрессу по данному направлению могут значительно поспособствовать создание зоны свободной торговли в рамках БРИКС или расширение ЕАЭС. Подобные договоренности могут обеспечить российскому бизнесу доступ к новым рынкам и глобальным цепочкам добавленной стоимости, а вместе с ними и к передовым технологиям, что особенно важно в условиях санкционного давления, считают авторы доклада.
"Однако без преодоления сырьевой зависимости рост остается уязвимым. Устойчивость может быть обеспечена только через усложнение производства: развитие несырьевого экспорта, вложения в исследования и разработки, а также расширение доли высокотехнологичных товаров и услуг. Именно сочетание эффективных инвестиций, сильного спроса и технологического усложнения способно сформировать условия для движения России к более высокому уровню доходов", - заключили аналитики.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаМАЛАЙЗИЯАРГЕНТИНАМЕКСИКАЕАЭС
 
 
