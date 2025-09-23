https://1prime.ru/20250923/tramp-862669824.html
Трамп заявил, что сейчас у США нет конкурентов
Трамп заявил, что сейчас у США нет конкурентов - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что сейчас у США нет конкурентов
США ослабили "четыре года радикализма" при экс-президенте Джо Байдене, но сейчас у страны "нет конкурентов" в мире, заявил президент США Дональд Трамп. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T17:35+0300
2025-09-23T17:35+0300
2025-09-23T17:35+0300
политика
сша
дональд трамп
оон
джо байден
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США ослабили "четыре года радикализма" при экс-президенте Джо Байдене, но сейчас у страны "нет конкурентов" в мире, заявил президент США Дональд Трамп. "В Соединенных Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад, наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы одна из самых мощных стран мира и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
сша
"В Соединенных Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад, наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы одна из самых мощных стран мира и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
