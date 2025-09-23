Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
Трамп заявил, что сейчас у США нет конкурентов
США ослабили "четыре года радикализма" при экс-президенте Джо Байдене, но сейчас у страны "нет конкурентов" в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США ослабили "четыре года радикализма" при экс-президенте Джо Байдене, но сейчас у страны "нет конкурентов" в мире, заявил президент США Дональд Трамп. "В Соединенных Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад, наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы одна из самых мощных стран мира и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
сша, дональд трамп, оон, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, ООН, Джо Байден
17:35 23.09.2025
 
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. США ослабили "четыре года радикализма" при экс-президенте Джо Байдене, но сейчас у страны "нет конкурентов" в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
"В Соединенных Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад, наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы одна из самых мощных стран мира и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться", - сказал Трамп, выступая на ГА ООН.
Политика США Дональд Трамп ООН Джо Байден
 
 
