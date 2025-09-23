https://1prime.ru/20250923/tramp-862670734.html
Трамп заявил, что при Байдене весь мир насмехался над США
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались. "Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
