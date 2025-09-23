Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что при Байдене весь мир насмехался над США - 23.09.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Трамп заявил, что при Байдене весь мир насмехался над США
Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались.
политика
сша
дональд трамп
джо байден
оон
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались. "Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
сша
сша, дональд трамп, джо байден, оон
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
17:49 23.09.2025
 
Трамп заявил, что при Байдене весь мир насмехался над США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при его предшественнике Джо Байдене над Соединенными Штатами в мире все насмехались.
"Америка снова пользуется уважением, как никогда прежде. Только подумать, что было два года назад, три года назад, четыре года назад или год назад: мы были посмешищем для всего мира", - сказал Трамп в своей речи на Генассамблее ООН.
Политика США Дональд Трамп Джо Байден ООН
 
 
Заголовок открываемого материала