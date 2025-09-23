Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250923/tramp-862674300.html
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп - 23.09.2025, ПРАЙМ
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T18:27+0300
2025-09-23T18:27+0300
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
джо байден
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8754bbad02dfa93bb01dc0d2e48dd0cd.jpg
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена. "Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
https://1prime.ru/20250923/tramp-862671098.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053378_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_84800a305fbfdf9a75224f1504f680d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, джо байден, оон
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН
18:27 23.09.2025
 
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп

Трамп: пошлины США защищают суверенитет страны и безопасность во всем мире

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена.
"Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Трамп в ООН пригрозил России серьезными пошлинами
17:53
 
Мировая экономикаОбществоСШАДональд ТрампДжо БайденООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала