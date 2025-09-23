https://1prime.ru/20250923/tramp-862674300.html
США используют пошлины для защиты суверенитета, заявил Трамп
ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты используют пошлины для защиты суверенитета страны и безопасности во всем мире, обвинив другие государства в том, что они воспользовались слабостью предыдущей американской администрации Джо Байдена. "Мы также используем пошлины для защиты нашего суверенитета и безопасности во всем мире, в том числе против стран, которые десятилетиями пользовались слабостью бывших администраций США, включая самую коррумпированную и некомпетентную администрацию в истории: администрацию сонного Джо Байдена", - сказал Трамп с трибуны ООН.
