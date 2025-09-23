Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250923/tramp-862680315.html
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти
2025-09-23T21:29+0300
2025-09-23T21:29+0300
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это. "Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
21:29 23.09.2025
 
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти

ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это.
"Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
Сийярто прокомментировал требование Трампа отказаться от нефти из России
Заголовок открываемого материала