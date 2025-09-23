https://1prime.ru/20250923/tramp-862680315.html
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти - 23.09.2025, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T21:29+0300
2025-09-23T21:29+0300
2025-09-23T21:29+0300
нефть
россия
венгрия
сша
рф
дональд трамп
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ООН, 23 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти и выразил уверенность, что премьер-министр Виктор Орбан может согласиться на это. "Ну, он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что если бы я это сделал, он мог бы остановиться (закупать нефть у РФ - ред.), и я думаю, что я это сделаю", - сказал Трамп. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
https://1prime.ru/20250923/neft-862677629.html
венгрия
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, венгрия, сша, рф, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто
Нефть, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Трамп рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти
Трамп рассчитывает, что Орбан может согласиться на отказ от российской нефти