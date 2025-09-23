Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ - 23.09.2025
Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ
Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, видео с его рассказом публикует Минобороны России. "Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушел в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). У нас был командир - капитан, позывной "Бабай". Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей", - говорит пленный в видео Минобороны РФ.
всу, общество, минобороны рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, Общество, Минобороны РФ
08:54 23.09.2025
 
Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ

Украинский пленный рассказал, как его командир избивал сослуживцев палками

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленные ВСУ
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Военнопленные ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, видео с его рассказом публикует Минобороны России.
"Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушел в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). У нас был командир - капитан, позывной "Бабай". Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей", - говорит пленный в видео Минобороны РФ.
Украина при Зеленском превратилась в концлагерь, заявил Медведчук
