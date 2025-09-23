https://1prime.ru/20250923/ukraina-862649093.html

Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Украинский пленный, воевавший в составе бригады осужденных, рассказал, как командир привязывал военнослужащих ВСУ к дереву и жестоко избивал палками, видео с его рассказом публикует Минобороны России. "Восьмого августа нас привезли, а 24 или 26 октября я ушел в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). У нас был командир - капитан, позывной "Бабай". Я расскажу про него такое, что он ловил СЗЧшников, привязывал их к дереву и бил до такой степени палками, что человек под себя ходил, обделывался, не мог встать. Так он отбивал людей", - говорит пленный в видео Минобороны РФ.

