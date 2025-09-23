Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862656266.html
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ - 23.09.2025, ПРАЙМ
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ
Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, сообщает журнал Foreign Affairs. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:32+0300
2025-09-23T12:32+0300
спецоперация на украине
украина
нато
сергей лавров
сша
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, сообщает журнал Foreign Affairs. "В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой издание видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину журнал связывает с высокими рисками эскалации. По мнению издания, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250922/orban-862626178.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нато, сергей лавров, сша, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Сергей Лавров, США, МИД РФ
12:32 23.09.2025
 
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ

FA: аналитики в США и Европе пессимистично смотрят на шансы Киева победить в конфликте

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, сообщает журнал Foreign Affairs.
"В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой издание видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину журнал связывает с высокими рисками эскалации. По мнению издания, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
ЕС не может считать себя участником конфликта на Украине, заявил Орбан
Вчера, 17:51
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОСергей ЛавровСШАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала