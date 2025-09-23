https://1prime.ru/20250923/ukraina-862656266.html
Аналитики в США и Европе не верят в победу Киева в конфликте, пишут СМИ
2025-09-23T12:32+0300
спецоперация на украине
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Американские и европейские аналитики не верят в шансы Киева на победу в конфликте, сообщает журнал Foreign Affairs. "В настоящее время некоторые аналитики США и Европы пессимистично смотрят на шансы Украины полностью остановить (наступление – ред.) России, и это понятно. Ведь страны НАТО вооружают Киев многие годы, а Москва продолжает постепенно продвигаться вперед", - говорится в сообщении. Отмечается, что некоторые системы вооружений, поставленные Западом Украине, стали неактуальными на фоне распространения на фронте более дешевых в производстве беспилотников. При этом отдельной проблемой издание видит уязвимость Киева к политическим задержкам в США и Европе в вопросе поставок оружия. Инициативы по отправке западного контингента на Украину журнал связывает с высокими рисками эскалации. По мнению издания, такие инициативы были бы дорогостоящими и политически рискованными для западных правительств. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
