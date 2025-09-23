Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины - 23.09.2025
Спецоперация на Украине
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины
Украина в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за наступления российских военных в зоне спецоперации, пишет The Independent.
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украина в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за наступления российских военных в зоне спецоперации, пишет The Independent."Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Автор статьи отмечает, что нехватка человеческих ресурсов и вооружения, наряду со сложностями в координации войск, еще сильнее усугубляют положение Киева.В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украина в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за наступления российских военных в зоне спецоперации, пишет The Independent.
"Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что нехватка человеческих ресурсов и вооружения, наряду со сложностями в координации войск, еще сильнее усугубляют положение Киева.
В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
Заголовок открываемого материала