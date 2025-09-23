https://1prime.ru/20250923/ukraina-862656970.html
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины - 23.09.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины
Украина в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за наступления российских военных в зоне спецоперации, пишет The Independent. | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T12:58+0300
2025-09-23T12:58+0300
2025-09-23T12:58+0300
спецоперация на украине
в мире
вс рф
всу
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украина в скором времени столкнется с серьезными вызовами из-за наступления российских военных в зоне спецоперации, пишет The Independent."Ожидается, что осень станет еще одним изнурительным испытанием для вооруженных сил Украины, поскольку Россия усиливает свою кампанию по освобождению восточного региона (ДНР. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Автор статьи отмечает, что нехватка человеческих ресурсов и вооружения, наряду со сложностями в координации войск, еще сильнее усугубляют положение Киева.В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что украинские вооруженные силы не могут вести наступление и лишь стараются удерживать свои позиции. Он также подчеркнул, что Киев вынужден перебрасывать свои наиболее боеспособные подразделения для затыкания дыр в зоне специальной военной операции.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в весенне-летний период украинская армия пыталась замедлить продвижение российских войск, но понесла при этом значительные потери. По его словам, стратегическая инициатива целиком находится на стороне Москвы.
https://1prime.ru/20250825/ukraina-861221787.html
https://1prime.ru/20250916/ukraina-862327916.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вс рф, всу, украина, россия
Спецоперация на Украине, В мире, ВС РФ, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ
На Западе забили тревогу из-за нового испытания для Украины
Independent: российское наступление в ДНР осенью будет испытанием для Украины