Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО - 23.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862682573.html
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО
Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T23:20+0300
2025-09-23T23:41+0300
спецоперация на украине
украина
москва
владимир путин
валерий герасимов
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/81900/35/819003552_0:81:2765:1636_1920x0_80_0_0_211a25d4928c1e494228e6624a82e3da.jpg
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один из солдат изданию Zaxid.net."Сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.Речь идет о ремонтном батальоне во Львове, где военные своими силами наладили мастерскую для восстановления беспилотников. По словам солдата, распоряжение затронуло более 20 человек, включая его сына. В батальоне много мужчин старше 50 лет.Он подчеркнул, что переброска специалистов-ремонтников и пожилых военнослужащих в штурмовые части выглядит нелепо и толкает солдат на СЗЧ (самовольное оставление части).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ больше не способны наступать и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными частями.Валерий Герасимов ранее отмечал, что украинские войска пытались тормозить российское наступление весной и летом, но понесли тяжелые потери. По его словам, инициатива полностью у Москвы.
https://1prime.ru/20250922/svo-862640377.html
https://1prime.ru/20250923/ukraina-862649093.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81900/35/819003552_239:0:2527:1716_1920x0_80_0_0_ef69207d06fea644a0fe418b73342fc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу, в мире
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, В мире
23:20 23.09.2025 (обновлено: 23:41 23.09.2025)
 
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО

Солдаты ВСУ грозят массовым уходом из частей из-за решений командования

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМарш в честь Дня Независисмости в Киеве
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Марш в честь Дня Независисмости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один из солдат изданию Zaxid.net.
"Сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 22.09.2025
"Нет пути к победе". В США сделали заявление из-за событий в зоне СВО
22 сентября, 22:12
Речь идет о ремонтном батальоне во Львове, где военные своими силами наладили мастерскую для восстановления беспилотников. По словам солдата, распоряжение затронуло более 20 человек, включая его сына. В батальоне много мужчин старше 50 лет.
Он подчеркнул, что переброска специалистов-ремонтников и пожилых военнослужащих в штурмовые части выглядит нелепо и толкает солдат на СЗЧ (самовольное оставление части).
В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ больше не способны наступать и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными частями.
Валерий Герасимов ранее отмечал, что украинские войска пытались тормозить российское наступление весной и летом, но понесли тяжелые потери. По его словам, инициатива полностью у Москвы.
Военнопленные ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2025
Пленный рассказал об издевательствах над военными со стороны командира ВСУ
Вчера, 08:54
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала