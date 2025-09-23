https://1prime.ru/20250923/ukraina-862682573.html

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО - 23.09.2025, ПРАЙМ

"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО

Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один... | 23.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-23T23:20+0300

2025-09-23T23:20+0300

2025-09-23T23:41+0300

спецоперация на украине

украина

москва

владимир путин

валерий герасимов

всу

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/81900/35/819003552_0:81:2765:1636_1920x0_80_0_0_211a25d4928c1e494228e6624a82e3da.jpg

МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один из солдат изданию Zaxid.net."Сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.Речь идет о ремонтном батальоне во Львове, где военные своими силами наладили мастерскую для восстановления беспилотников. По словам солдата, распоряжение затронуло более 20 человек, включая его сына. В батальоне много мужчин старше 50 лет.Он подчеркнул, что переброска специалистов-ремонтников и пожилых военнослужащих в штурмовые части выглядит нелепо и толкает солдат на СЗЧ (самовольное оставление части).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ больше не способны наступать и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными частями.Валерий Герасимов ранее отмечал, что украинские войска пытались тормозить российское наступление весной и летом, но понесли тяжелые потери. По его словам, инициатива полностью у Москвы.

https://1prime.ru/20250922/svo-862640377.html

https://1prime.ru/20250923/ukraina-862649093.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, владимир путин, валерий герасимов, всу, в мире