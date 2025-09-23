https://1prime.ru/20250923/ukraina-862682573.html
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО - 23.09.2025, ПРАЙМ
"Отправляют на мясо". На Украине раскрыли детали бунта ВСУ в зоне СВО
Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один... | 23.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Украинские военные готовы массово покидать свои подразделения из-за решений командования, которое направляет их на передовую фактически "на убой", сообщил один из солдат изданию Zaxid.net."Сейчас приходит боевое распоряжение — моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты отбивать позиции, которые они потеряли", — пожаловался он.Речь идет о ремонтном батальоне во Львове, где военные своими силами наладили мастерскую для восстановления беспилотников. По словам солдата, распоряжение затронуло более 20 человек, включая его сына. В батальоне много мужчин старше 50 лет.Он подчеркнул, что переброска специалистов-ремонтников и пожилых военнослужащих в штурмовые части выглядит нелепо и толкает солдат на СЗЧ (самовольное оставление части).В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ больше не способны наступать и лишь удерживают позиции, "затыкая дыры" наиболее боеспособными частями.Валерий Герасимов ранее отмечал, что украинские войска пытались тормозить российское наступление весной и летом, но понесли тяжелые потери. По его словам, инициатива полностью у Москвы.
