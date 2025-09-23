https://1prime.ru/20250923/yantar-862654278.html

Калининградский комбинат в 2025 году намерен увеличить добычу янтаря

Калининградский комбинат в 2025 году намерен увеличить добычу янтаря

КАЛИНИНГРАД, 23 сен - ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" в текущем году готовится увеличить на 100 тонн, до 700 тонн, добычу солнечного камня из-за высокого спроса на янтарь в мире, сообщает пресс-служба предприятия. "Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех готовится установить новый рекорд добычи самоцвета. Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет извлечено 700 тонн янтаря. Увеличение объема добычи связано с возросшим спросом на янтарь в мире", - говорится в сообщении. Отмечается, что добычу янтаря комбинат ведет на крупнейшем в мире месторождении самоцвета - в Приморском карьере Калининградской области. Карьер был запущен в 1976 году. На старте из него извлекли всего 47 тонн янтаря. К 2014 году выработка составила уже 260 тонн. После того как предприятие вошло в госкорпорацию "Ростех", был модернизирован его горнодобывающий комплекс и за 10 лет объем добычи увеличился более, чем вдвое - до 627 тонн. Этот показатель в прошлом году стал максимальным в истории разработки карьера. По словам генерального директора Калининградского янтарного комбината Михаила Зацепина, предприятие является крупнейшим игроком на международном рынке янтаря: на его долю приходится порядка 89% мировой легальной добычи уникального самоцвета. "Добытый янтарь реализуется через открытые конкурсные процедуры - он выставляется на биржевые торги и отдельные аукционы только для российских переработчиков. Пропорционально росту добычи в последние годы рос и объем янтаря, приобретенного переработчиками. Если в 2015 году - это 300 тонн, то в прошлом году это уже 578 тонн. Модернизация и эффективная организация производственных процессов в Приморском карьере позволят нам в этом году добыть, а в следующем предложить на внутренний и внешний рынки дополнительные сто тонн камня", - приводит пресс-служба комментарий Зацепина. Балтийский янтарь на комбинате добывают открытым карьерным способом. Самоцвет залегает на глубине 40-50 метров под пустыми породами, которые в течение всего года снимают с помощью экскаваторов. Извлечение янтареносного слоя ведут в теплое время года, чтобы исключить замерзание воды, применяемой в технологическом процессе. "В этом году добычу янтаря комбинат начал 3 марта. На данный момент добыто 520 тонн самоцвета. Достичь показателя в 700 тонн планируется в начале декабря", - добавили в пресс-службе. АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2024 году Калининградский янтарный комбинат выпустил 176 тысяч изделий, включая технологически сложные линейки украшений.

