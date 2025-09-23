Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник сообщил о задержании владельца "Облкоммунэнерго" Боброва - 23.09.2025
https://1prime.ru/20250923/zaderzhanie-862662782.html
Источник сообщил о задержании владельца "Облкоммунэнерго" Боброва
Источник сообщил о задержании владельца "Облкоммунэнерго" Боброва - 23.09.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил о задержании владельца "Облкоммунэнерго" Боброва
Уральского бизнесмена Алексея Боброва, а также генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных... | 23.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-23T14:52+0300
2025-09-23T14:52+0300
россия
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – ПРАЙМ. Уральского бизнесмена Алексея Боброва, а также генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства. Бобров является бенефициаром "Корпорации СТС", а Черных – председатель совета директоров данной корпорации. Во вторник в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что руководитель дочерней компании "Облкоммунэнерго", исполняющий обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов были задержаны. Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как поясняется в иске, с которым ознакомилось РИА Новости, надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Судя по картотеке гражданского дела, выдано 188 исполнительных листов, ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.
2025
россия, екатеринбург
РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
14:52 23.09.2025
 
Источник сообщил о задержании владельца "Облкоммунэнерго" Боброва

В Екатеринбурге задержали бизнесмена и владельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва

© РИА Новости . Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен – ПРАЙМ. Уральского бизнесмена Алексея Боброва, а также генерального директора "Корпорации СТС" Татьяну Черных задержали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Москве проведены обыски по местам жительства и офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". Одного из них, Алексея Боброва, правоохранители доставили в Екатеринбург, где он был задержан по статье 91 УПК РФ. На этом же основании задержана и соратница энергетических олигархов Татьяна Черных. Сейчас с Бобровым и Черных проводятся следственные действия", – сказал собеседник агентства.
Бобров является бенефициаром "Корпорации СТС", а Черных – председатель совета директоров данной корпорации. Во вторник в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что руководитель дочерней компании "Облкоммунэнерго", исполняющий обязанности генерального директора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов были задержаны.
Генпрокуратура РФ подала иск о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Как поясняется в иске, с которым ознакомилось РИА Новости, надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. В иске ведомство просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС".
Судя по картотеке гражданского дела, выдано 188 исполнительных листов, ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них – бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов.
