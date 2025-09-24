https://1prime.ru/20250924/aeroflot-862735160.html

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в аэропорты юга России

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара из-за вводимых ограничений, сообщила компания. "В связи с вводом днём 24 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, а также ограничений на использование воздушного пространства Краснодарского края, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание рейсов, следующих в/из Геленджика, Сочи и Краснодара. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета, часть отменены или задержаны", - говорится в сообщении. Авиакомпания просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи. Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета. Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной оплаты.

