Аэропорт Благовещенска увеличил пассажиропоток на международных рейсах
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – ПРАЙМ. Пассажиропоток на международных рейсах в аэропорту Благовещенска минувшим летом вырос в четыре раза, а всего аэрогавань обслужила на 9% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба международного аэропорт Благовещенска имени Н.Н. Муравьева-Амурского.
"Международный аэропорт Благовещенск увеличил летний пассажиропоток. С 1 июня по 31 августа текущего года авиагавань обслужила почти 300 тысяч пассажиров. Это на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. В 2024 году летний пассажиропоток составил почти 275 тысяч пассажиров. Значительный рост зафиксирован на международных направлениях. Минувшим летом аэропорт обслужил более 11 тысяч пассажиров заграничных рейсов. Это в четыре раза больше, чем в июне-августе прошлого года", - говорится в сообщении.
Летом пассажирские самолеты совершили 1,2 тысячи вылетов из аэропорта Благовещенска. Рост на внутренних направлениях составил 6%. Рейсами между городами России этим летом воспользовались более 288 тысяч пассажиров, годом ранее их было 271 тысяча. Самые популярные направления - Москва, Новосибирск и Красноярск. Кроме того, за летний период аэропорт обслужил порядка 25 тысяч детей, что на две тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года, отметили в воздушной гавани.
Международный аэропорт Благовещенска ("Игнатьево") имени Н.Н. Муравьева-Амурского – аэропорт федерального значения в 15 километрах к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 километрах от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.
В 2025 году в Благовещенске завершается строительство инфраструктуры аэропорта. Новая взлётно-посадочная полоса уже принимает широкофюзеляжные самолёты, созданы рулежные дорожки, перрон для малой авиации, установлено аэронавигационное оборудование, спасательные станции. Новый аэровокзальный комплекс мощностью 1 миллион пассажиров сдадут в декабре.
