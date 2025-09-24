https://1prime.ru/20250924/aes-862690012.html
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего электроснабжения
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего электроснабжения - 24.09.2025, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего электроснабжения
Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T07:13+0300
2025-09-24T07:13+0300
2025-09-24T07:13+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862690012.jpg?1758687213
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта.
"На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего электроснабжения
Яшина: ответственность за потерю Запорожской АЭС лежит на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта.
"На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.