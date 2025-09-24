Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта. "На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
07:13 24.09.2025
 
На Запорожской АЭС объяснили потерю внешнего электроснабжения

Яшина: ответственность за потерю Запорожской АЭС лежит на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта.
"На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
