Российский рынок акций снижается в среду днем

2025-09-24T12:53+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

дональд трамп

мосбиржа

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, пытаясь удержаться около ключевой отметки 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижался на 1,59%, до 2714,8 пункта, хотя ранее в среду максимально падал до 2675,62 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Мосэнерго" (-1,3%), X5 (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%). Дорожают бумаги "Ростелекома" (+2,6%), ПИКа (+3,3%), "Фосагро" (+1,8%). Индекс Мосбиржи еще во вторник вечером ушел ниже важного уровня в 2700 пунктов на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "В среду проходит высоковолатильная проторговка уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым для него диапазоном на сегодня видим коридор 2650-2750 пунктов", - добавляет она. Попытки рынка отскочить вверх в первой половине сессии вторника можно признать неудавшимися, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Индекс Мосбиржи начал всерьез тестировать на прочность нижнюю границу сильной поддержки 2700-2720 пунктов. Если она падет, то есть большая вероятность ухода индикатора ближе к годовым минимумам (около 2600 пунктов). Сегодняшний день может быть решающим", - добавляет он.

сша

