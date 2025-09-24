Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в среду днем - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/aktsii-862706382.html
Российский рынок акций снижается в среду днем
Российский рынок акций снижается в среду днем - 24.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в среду днем
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, пытаясь удержаться около ключевой отметки 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T12:53+0300
2025-09-24T12:53+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
дональд трамп
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b2dfcba81328da689fbc3b90138304d2.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, пытаясь удержаться около ключевой отметки 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижался на 1,59%, до 2714,8 пункта, хотя ранее в среду максимально падал до 2675,62 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Мосэнерго" (-1,3%), X5 (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%). Дорожают бумаги "Ростелекома" (+2,6%), ПИКа (+3,3%), "Фосагро" (+1,8%). Индекс Мосбиржи еще во вторник вечером ушел ниже важного уровня в 2700 пунктов на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "В среду проходит высоковолатильная проторговка уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым для него диапазоном на сегодня видим коридор 2650-2750 пунктов", - добавляет она. Попытки рынка отскочить вверх в первой половине сессии вторника можно признать неудавшимися, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Индекс Мосбиржи начал всерьез тестировать на прочность нижнюю границу сильной поддержки 2700-2720 пунктов. Если она падет, то есть большая вероятность ухода индикатора ближе к годовым минимумам (около 2600 пунктов). Сегодняшний день может быть решающим", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250924/atr-862704051.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/75/841357572_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_df71497d2a02c8af21dc6d50c0216cbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, дональд трамп, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Дональд Трамп, Мосбиржа
12:53 24.09.2025
 
Российский рынок акций снижается в среду днем

Российский рынок акций продолжает снижение в основную сессию среды

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается, пытаясь удержаться около ключевой отметки 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижался на 1,59%, до 2714,8 пункта, хотя ранее в среду максимально падал до 2675,62 пункта.
В частности, дешевеют бумаги "Мосэнерго" (-1,3%), X5 (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%). Дорожают бумаги "Ростелекома" (+2,6%), ПИКа (+3,3%), "Фосагро" (+1,8%).
Индекс Мосбиржи еще во вторник вечером ушел ниже важного уровня в 2700 пунктов на фоне комментариев президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, считает Екатерина Крылова из ПСБ.
"В среду проходит высоковолатильная проторговка уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым для него диапазоном на сегодня видим коридор 2650-2750 пунктов", - добавляет она.
Попытки рынка отскочить вверх в первой половине сессии вторника можно признать неудавшимися, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Индекс Мосбиржи начал всерьез тестировать на прочность нижнюю границу сильной поддержки 2700-2720 пунктов. Если она падет, то есть большая вероятность ухода индикатора ближе к годовым минимумам (около 2600 пунктов). Сегодняшний день может быть решающим", - добавляет он.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Фондовые индексы АТР в среду закрылись в среду в основном ростом
11:47
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАДональд ТрампМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала