"Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" испытал автономный подводный аппарат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен - ПРАЙМ. "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" впервые в России испытал автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) для мониторинга добычного оборудования на Киринском шельфовом месторождении, сообщила компания. "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" впервые в России провела испытания автономного необитаемого подводного аппарата... для мониторинга технического состояния подводного добычного комплекса (ПДК) на шельфовом месторождении", - говорится в сообщении. Согласно нему, аппарат был создан Институтом проблем морских технологий имени академика М.Д. Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук. Отмечается, что ключевой задачей испытаний стала проверка работоспособности и применимости АНПА для мониторинга и обследования подводной инфраструктуры Киринского месторождения. "Регулярное изучение состояние дна, трубопроводов и шлангокабелей, защитных конструкций, подводных фонтанных арматур и другого технологического оборудования добычи газа необходимо для контроля работоспособности и безопасности всего комплекса. Сегодня для этого применяются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты — роботы, управление которыми осуществляет оператор со специализированного судна", - пояснил "Газпром". Ключевое преимущество нового аппарата - возможность выполнения автономных миссий по заранее заданной программе, меньшая зависимость от судна обеспечения и погодных условий в районе проведения работ, а также большая скорость движения, обеспечивающая более быструю съемку рельефа дна и обследования линейных объектов. "Получен бесценный опыт применения новых для нефтегазовой отрасли систем. Аппарат подтвердил заявленные характеристики и применимость в условиях Охотского моря. В перспективе планируется создание специализированных АНПА для круглогодичного применения в сложных гидрометеорологических и ледовых условиях Киринского месторождения", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" Валерия Гурьянова.

