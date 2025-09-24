https://1prime.ru/20250924/arest-862724504.html

Председатель правления "Корпорации СТС" будет обжаловать арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест. "Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.

