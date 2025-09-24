https://1prime.ru/20250924/arest-862724504.html
Председатель правления "Корпорации СТС" будет обжаловать арест
Председатель правления "Корпорации СТС" будет обжаловать арест - 24.09.2025, ПРАЙМ
Председатель правления "Корпорации СТС" будет обжаловать арест
Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T17:05+0300
2025-09-24T17:05+0300
2025-09-24T17:05+0300
суд
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/76483/03/764830324_0:22:424:261_1920x0_80_0_0_bdb099e18ca13b5d11bc4af501a1089c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест. "Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.
https://1prime.ru/20250923/aktivy-862668262.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76483/03/764830324_24:0:401:283_1920x0_80_0_0_0128678a48f90d4f5b97422c9f46c805.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, арест
Председатель правления "Корпорации СТС" будет обжаловать арест
Председатель правления "Корпорации СТС" Черных собирается обжаловать арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – ПРАЙМ. Председатель правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере и отправленная судом под стражу до 15 ноября, будет обжаловать свой арест.
"Конечно, буду обжаловать", – сказала Черных журналистам после оглашения решения судьей.
Названа рыночная стоимость активов судьи Момотова