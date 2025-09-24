https://1prime.ru/20250924/armeniya-862708705.html
СК Армении заявил, что в главу общины Паракар стрелял человек в маске
2025-09-24T13:55+0300
ЕРЕВАН, 24 сен – ПРАЙМ. В оппозиционного главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, он пока не обнаружен, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Следственного комитета республики Артак Ованнисян. Григорян, на муниципальных выборах победивший представителя правящей партии "Гражданский договор", был застрелен поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад. "Двадцать третьего сентября в 23.50 (22.50 мск - ред.) в селе Мердзаван человек в маске открыл огонь из автомата, убив Григоряна, сотрудника полиции Карена Абрамяна и ранив еще одного человека – Арцруна Галстяна. Стрелявший пока не обнаружен", - заявил Ованнисян. Следователь сообщил, что в момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "незаконное хранение и ношение оружия", добавил Ованнисян. По его словам, проводятся следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, идут поиски стрелявшего.
ЕРЕВАН, 24 сен – ПРАЙМ. В оппозиционного главу общины Паракар в Армении Володю Григоряна стрелял из автомата человек в маске, он пока не обнаружен, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Следственного комитета республики Артак Ованнисян.
Григорян, на муниципальных выборах победивший представителя правящей партии "Гражданский договор", был застрелен поздно вечером 23 сентября в селе Мердзаван. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством в том же селе несколько месяцев назад.
"Двадцать третьего сентября в 23.50 (22.50 мск - ред.) в селе Мердзаван человек в маске открыл огонь из автомата, убив Григоряна, сотрудника полиции Карена Абрамяна и ранив еще одного человека – Арцруна Галстяна. Стрелявший пока не обнаружен", - заявил Ованнисян.
Следователь сообщил, что в момент преступления Григорян с друзьями находился во дворе своего дома. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "незаконное хранение и ношение оружия", добавил Ованнисян. По его словам, проводятся следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, идут поиски стрелявшего.
