АБР разрабатывает стандарты исламского банкинга для использования в России - 24.09.2025
АБР разрабатывает стандарты исламского банкинга для использования в России
Ассоциация банков России разработает единые стандарты исламского банкинга для расширения использования в РФ этой практики, сообщил глава комитета Госдумы по... | 24.09.2025
2025-09-24T18:10+0300
2025-09-24T18:10+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
татарстан
башкирия
анатолий аксаков
ассоциация банков россии
госдума
СОЧИ, 24 сен - ПРАЙМ. Ассоциация банков России разработает единые стандарты исламского банкинга для расширения использования в РФ этой практики, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель президиума совета ассоциации Анатолий Аксаков. "Ассоциация банков России создаст комитет по партнерскому финансированию (исламскому банкингу), который разработает единые стандарты исламских финансов для масштабирования этой практики. Такое решение принято советом ассоциации", - написал он в своем Telegram-канале. "Я возглавлю комитет, в него войдут участники эксперимента, представители регионов и профильных госорганов. Будем вести работу в диалоге с Банком России, научным и экспертным сообществом, а также представителями общественности и религиозных организаций", - добавил Аксаков. Он также напомнил, что эксперимент по исламскому банкингу, проводящийся в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни, летом был продлен на три года - до сентября 2028 года. "Ко мне обращаются представители других регионов с просьбой подключить их к пилоту. Это станет возможно как раз после разработки стандартов", - пояснил Аксаков. По его словам, создание стандартов партнерских финансов позволит привлечь инвестиции из исламских стран. "Вижу огромный интерес со стороны коллег из дружественных государств. Замечу, что исламский банкинг позволяет задействовать цифровые финансовые инструменты для реализации совместных проектов", - заключил он. В мае Аксаков говорил, что регионы РФ проявляют активный интерес к эксперименту по исламскому банкингу, обращения на предмет участия в эксперименте были, например, из Ингушетии, Чувашии, Крыма, Калининградской области, а также из Сибири и восточных регионов. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
рф
татарстан
башкирия
банки, финансы, россия, рф, татарстан, башкирия, анатолий аксаков, ассоциация банков россии, госдума
18:10 24.09.2025
 
АБР разрабатывает стандарты исламского банкинга для использования в России

Аксаков: Ассоциация банков России разработает единые стандарты исламского банкинга

Флаг России. Архивное фото
