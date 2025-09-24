Фондовые индексы АТР в основном растут в среду

https://1prime.ru/20250924/atr-862690598.html

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду утром после выхода статистики деловой активности в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,63%, до 3 845,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2 490,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 26 395 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,82% - до 3 457,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,04%, до 8 753,9 пункта; японский Nikkei 225 увеличивается на 0,05%, до 45 58 пунктов. Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии, согласно предварительным данным, снизился до 51,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, хотя аналитики, напротив ожидали роста показателя до 52,2 пункта. При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 53 пунктов с 53,1 пункта в августе, промышленности - до 48,4 пункта с 49,7 пункта ранее, аналитики ожидали показатель на уровне 50,2 пункта. "Опрос показывает, что сектор услуг остается основным двигателем роста, и в нем наблюдается дальнейшее значительное усиление деловой активности, который помог уравновесить увеличивающееся сокращение промышленного производства", - цитирует агентство Рейтер мнение заместителя директора по экономике S&P Global Market Intelligence Аннабель Фиддес (Annabel Fiddes).

