Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут в среду - 24.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250924/atr-862690598.html
Фондовые индексы АТР в основном растут в среду
Фондовые индексы АТР в основном растут в среду - 24.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут в среду
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду утром после выхода статистики деловой активности в Японии,... | 24.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-24T08:04+0300
2025-09-24T08:04+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду утром после выхода статистики деловой активности в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,63%, до 3 845,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2 490,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 26 395 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,82% - до 3 457,61 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,04%, до 8 753,9 пункта; японский Nikkei 225 увеличивается на 0,05%, до 45 58 пунктов. Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии, согласно предварительным данным, снизился до 51,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, хотя аналитики, напротив ожидали роста показателя до 52,2 пункта. При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 53 пунктов с 53,1 пункта в августе, промышленности - до 48,4 пункта с 49,7 пункта ранее, аналитики ожидали показатель на уровне 50,2 пункта. "Опрос показывает, что сектор услуг остается основным двигателем роста, и в нем наблюдается дальнейшее значительное усиление деловой активности, который помог уравновесить увеличивающееся сокращение промышленного производства", - цитирует агентство Рейтер мнение заместителя директора по экономике S&amp;P Global Market Intelligence Аннабель Фиддес (Annabel Fiddes).
https://1prime.ru/20250924/aktsii-862690449.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, япония, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, АТР
08:04 24.09.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут в среду

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода макроэкономических данных в Японии

Биржи АТР
Биржи АТР
Биржи АТР. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду утром после выхода статистики деловой активности в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,63%, до 3 845,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2 490,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 26 395 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,82% - до 3 457,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,04%, до 8 753,9 пункта; японский Nikkei 225 увеличивается на 0,05%, до 45 58 пунктов.
Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии, согласно предварительным данным, снизился до 51,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, хотя аналитики, напротив ожидали роста показателя до 52,2 пункта.
При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 53 пунктов с 53,1 пункта в августе, промышленности - до 48,4 пункта с 49,7 пункта ранее, аналитики ожидали показатель на уровне 50,2 пункта.
"Опрос показывает, что сектор услуг остается основным двигателем роста, и в нем наблюдается дальнейшее значительное усиление деловой активности, который помог уравновесить увеличивающееся сокращение промышленного производства", - цитирует агентство Рейтер мнение заместителя директора по экономике S&P Global Market Intelligence Аннабель Фиддес (Annabel Fiddes).
Котировки, сток
Российский рынок акций падает утром среды
07:59
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала