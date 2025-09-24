https://1prime.ru/20250924/atr-862704051.html

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в среду в основном ростом

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в среду в основном ростом - 24.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду закрылись в среду в основном ростом

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 24.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-24T11:47+0300

2025-09-24T11:47+0300

2025-09-24T11:47+0300

экономика

рынок

торги

атр

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,83%, до 3 853,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,56%, до 2 505,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,37%, до 26 518,65 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,4%, до 3 472,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,92%, до 8 764,5 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,3%, до 45 630,31 пункта. В ходе торгов KOSPI вновь обновил исторический рекорд. Акции Alibaba в Гонконге подорожали на 9,2%. Ранее компания представила свою самую мощную языковую модель на основе искусственного интеллекта - Qwen3-Max на более чем 1 триллион параметров. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Композитный индекс деловой активности (PMI) Японии, согласно предварительным данным, в сентябре снизился до 51,1 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 52,2 пункта. При этом PMI в сфере услуг Японии, по предварительным данным, снизился до 53 пунктов с 53,1 пункта в августе, промышленности - до 48,4 пункта с 49,7 пункта ранее, аналитики ожидали показатели на уровне 53,4 пункта и 50,2 пункта. Показатель годовой инфляции (monthly CPI indicator) в Австралии увеличился до 3% в августе с 2,8% годовых месяцем ранее, при этом прогноз составлял 2,9%.

https://1prime.ru/20250924/aktsii-862690449.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, атр