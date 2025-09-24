https://1prime.ru/20250924/avia-862740614.html

AZUR air сообщила о вынужденном переносе рейса из Самары в Анталью

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания AZUR air сообщила о вынужденном переносе рейса из Самары в турецкую Анталью, запланированного на утро 24 сентября, для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. Изначально борт должен был вылететь из Самары в Анталью 24 сентября в 04.05 по местному времени. Однако вследствие комплекса причин рейс был задержан и посадка началась только в 19.00 по московскому времени. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса. Также 24 сентября с около 05.30 до 09.53 по московскому времени в аэропорту Самары вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Авиакомпания AZUR air вынуждена перенести рейс ZF-3025 по маршруту Самара - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. На время ожидания пассажиры временно размещены в терминале аэропорта Самары. С ними работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что сообщат новое время вылета дополнительно. "Службы авиакомпании прикладывают максимум усилий. В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице", - отметили в AZUR air. Согласно данным сайта самарского аэропорта Курумоч, вылет ожидается 25 сентября в 01.45 по местному времени.

