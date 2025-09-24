Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Коста-Рике открыли воздушное пространство
2025-09-24T22:35+0300
МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Воздушное пространство Коста-Рики было вновь открыто после устранения неполадок, вызванных отключением электроэнергии и выходом из строя радиолокационных систем, сообщила генеральная дирекция гражданской авиации страны DGAC. "В 10.54 среды было восстановлено воздушное пространство Коста-Рики после решения электрической проблемы, которая затронула работу радарных систем в Центре управления воздушным движением. Авиационные операции возобновились в штатном режиме", – говорится в заявлении ведомства. Министр общественных работ и транспорта Эфраим Селедон поручил провести расследование причин сбоя, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. В дирекции подчеркнули, что остаются приверженными обеспечению безопасности полетов и эффективности национального и международного авиасообщения. Администрация международного аэропорта "Хуан Сантамария" сообщила, что электроснабжение здания радара полностью восстановлено благодаря координации действий специалистов гражданской авиации, управляющей компании AERIS и властей, начато постепенное возобновление авиарейсов.
22:35 24.09.2025
 
В Коста-Рике открыли воздушное пространство

МЕХИКО, 24 сен - ПРАЙМ. Воздушное пространство Коста-Рики было вновь открыто после устранения неполадок, вызванных отключением электроэнергии и выходом из строя радиолокационных систем, сообщила генеральная дирекция гражданской авиации страны DGAC.
"В 10.54 среды было восстановлено воздушное пространство Коста-Рики после решения электрической проблемы, которая затронула работу радарных систем в Центре управления воздушным движением. Авиационные операции возобновились в штатном режиме", – говорится в заявлении ведомства.
Министр общественных работ и транспорта Эфраим Селедон поручил провести расследование причин сбоя, чтобы исключить повторение подобных ситуаций. В дирекции подчеркнули, что остаются приверженными обеспечению безопасности полетов и эффективности национального и международного авиасообщения.
Администрация международного аэропорта "Хуан Сантамария" сообщила, что электроснабжение здания радара полностью восстановлено благодаря координации действий специалистов гражданской авиации, управляющей компании AERIS и властей, начато постепенное возобновление авиарейсов.
