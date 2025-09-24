https://1prime.ru/20250924/avia-862743786.html

AZUR air задействует резервный самолет для рейса из Самары в Анталью

AZUR air задействует резервный самолет для рейса из Самары в Анталью - 24.09.2025, ПРАЙМ

AZUR air задействует резервный самолет для рейса из Самары в Анталью

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. AZUR air задействует резервное воздушное судно для выполнения задержанного рейса из Самары в турецкую Анталью, расчетное время вылета - 02.20 по местному времени, сообщила авиакомпания. Изначально борт должен был вылететь из Самары в Анталью 24 сентября в 04.05 по местному времени. Однако вследствие комплекса причин рейс был задержан и посадка началась только в 19.00 по московскому времени. Позже AZUR air сообщила о переносе рейса для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна. Также 24 сентября с около 05.30 до 09.53 по московскому времени в аэропорту Самары вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Для выполнения рейса будет задействовано резервное воздушное судно. Расчетное время вылета из Самары - 02.20 по местному времени", - говорится в сообщении. На время ожидания пассажиры размещены в терминале аэропорта Самары, с ними работают представители авиакомпании. Пассажирам предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

