Российская гражданская авиация развивается, заявила Захарова

МОСКВА, 24 сен – ПРАЙМ. Гражданская российская авиация, несмотря на санкции со стороны отдельных стран - членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), развивается и расширяет географию маршрутов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "На открытии сессии (на Ассамблее ИКАО в Монреале - ред.) делегация Российской Федерации заявила, что, несмотря на односторонние ограничительные меры, введенные рядом государств - членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие, российские и зарубежные авиакомпании увеличивают объемы перевозок и расширяют сеть своих маршрутов, демонстрируя тем самым заинтересованность иностранных государств в сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере воздушного транспорта ", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии по поводу сообщений о том, что РФ якобы просит ИКАО ослабить санкции.

